Ultimatum Irana zbog Libanona: 'Primirje ili nastavak rata – odlučite!'

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da su uvjeti dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država 'jasni i nedvosmisleni', uz poruku da Washington mora odlučiti hoće li ga poštovati.

'Sjedinjene Države moraju izabrati – primirje ili nastavak rata preko Izraela. Ne mogu imati oboje', napisao je Aragči u objavi na društvenoj mreži X. U istoj objavi osvrnuo se i na situaciju u Libanonu, navodeći da 'svijet vidi masakre u Libanonu'.

The Iran–U.S. Ceasefire terms are clear and explicit: the U.S. must choose—ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both.



The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the U.S. court, and the world is watching whether it will act on its commitments. pic.twitter.com/2bzVlHFKgi — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 8, 2026

Dodao je da je 'lopta na strani SAD-a' te da međunarodna zajednica prati hoće li Washington ispuniti preuzete obveze. Ranije tijekom dana iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) upozorio je da će odgovoriti ako se napadi na Libanon ne zaustave.