poruka americi

Ultimatum Irana zbog Libanona: 'Primirje ili nastavak rata – odlučite!'

M. Šu.

08.04.2026 u 19:48

Abas Aragči Izvor: EPA / Autor: ERDEM SAHIN
Bionic
Reading

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da su uvjeti dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država 'jasni i nedvosmisleni', uz poruku da Washington mora odlučiti hoće li ga poštovati.

'Sjedinjene Države moraju izabrati – primirje ili nastavak rata preko Izraela. Ne mogu imati oboje', napisao je Aragči u objavi na društvenoj mreži X.

U istoj objavi osvrnuo se i na situaciju u Libanonu, navodeći da 'svijet vidi masakre u Libanonu'.

Dodao je da je 'lopta na strani SAD-a' te da međunarodna zajednica prati hoće li Washington ispuniti preuzete obveze.

Ranije tijekom dana iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) upozorio je da će odgovoriti ako se napadi na Libanon ne zaustave.

U Libanonu je došlo do nagle eskalacije sukoba nakon što je Izrael izveo opsežne zračne napade diljem zemlje, uključujući glavni grad Bejrut.

Izraelska vojska objavila je da je u kratkom razdoblju pogodila više od 100 ciljeva, koje povezuje s Hezbolahom, uključujući zapovjedne centre i vojnu infrastrukturu. Napadi su izvedeni i izvan uobičajenih ciljanih područja, zahvativši i gusto naseljene četvrti.

Prema podacima libanonskih službi, u napadima su poginule najmanje 254 osobe, dok je više od 1.100 ranjeno. Spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima, a bolnice su suočene s velikim priljevom ozlijeđenih.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti