Kallas: Plan EU-a je oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu

Europska unija ima vrlo jasan plan, a to je oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu, izjavila je u četvrtak visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas

“Pritisak mora biti na na agresoru, a ne na žrtvi. Nagrađivanje agresije samo će potaknuti još više agresije. EU ima vrlo jasan plan u dvije točke, prvi je oslabiti Rusiju, a drugi podržati Ukrajinu”, rekla je Kallas nakon završetka sastanka ministara vanjskih poslova EU-a. Ministarski sastanak je održan nakon što su procurile informacije da Sjedinjene Države dogovaraju s Rusijom plan prema kojem bi Ukrajina morala odustati od dijela svog teritorija i smanjiti svoje oružane snage.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna opremljene mitraljezima za obranu od ukrajinskih dronova. Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

“Ministri su bili prilično mirni u vezi s tim jer smo viđali i ranije različite mirovne planove koje ne mogu funkcionirati ako se s njima ne slože Europljani i Ukrajinci”, rekla je Kallas. Kallas je rekla da su ministrima predočene informacije koje jasno pokazuju učinak sankcija na Rusiju. “Izvoz ruske sirove nafte pao je na najnižu razinu posljednjih mjeseci, porezni prihodi od nafte najniži su od početka rata. Sankcije snažno pogađaju Rusiju, a doći će i nove”, istaknula je Kallas, dodajući da je sada prioritet kažnjavanje ruske tzv. flote u sjeni, neosiguranih brodova koji plove pod stranim zastavama koje se koristi za zaobilaženje sankcija na izvoz nafte.