Biden prozvao Trumpa: 'Donio je kuglu za rušenje Ustavu, vladavini prava i našoj demokraciji'

'Znao sam da će Trump krenuti s kuglom za rušenje prema državi, no priznajem, nisam očekivao da će biti i doslovne kugle za rušenje' , prenosi CNN Bidenove riječi izgovorene tijekom skupa Demokratske stranke Nebraske u petak u Omahi.

Bivši, 82-godišnji demokratski predsjednik, time se osvrnuo na radove koje je Trump započeo na Istočnom krilu, gdje gradi dvoranu za bal, zbog čega je srušio taj dio Bijele kuće. 'To je savršen simbol njegovog predsjedništva', kazao je Biden. 'Trump je donio kuglu za rušenje ne samo toj narodnoj kući nego i Ustavu, vladavini prava i samoj našoj demokraciji'.

Biden je u svom govoru u Omahi izravno prozvao Trumpa, kazavši da je on osramotio SAD i stavio interese bogatih iznad Amerikanaca.

Pobjede demokrata u izborima za guvernere u New Jerseyu i Virginiji, kao i pobjedu Zohrana Mamdanija u New Yorku prošli utorak, bivši predsjednik je prozvao svijetlim točkama 'u vrlo, vrlo mračnom trenutku'. Biden vjeruje da su Amerikanci tim izborima poslali poruku Trumpu.

Biden se rijetko pojavljuje u javnosti otkako je u siječnju sišao s funkcije, a u svibnju je otkriveno da boluje od raka prostate.