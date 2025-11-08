UNUTARSTRANAČKI IZBORI

Loris Peršurić novi je predsjednik IDS-a

Novi predsjednik IDS-a je Loris Peršurić, saborski zastupnik i porečki gradonačelnik, na subotnjem, 40. izbornom saboru stranke u Novigradu dobio je potporu gotovo 80 posto delegata, a njegov protukandidat Valter Boljunčić potporu 20 posto delegata

'IDS ulazi u novo poglavlje s vjerom, iskustvom i jedinstvom. IDS je dio mog političkog identiteta, a njegovi ljudi i vrijednosti, moji su pokretači', rekao je Peršurić. Novu ulogu, istaknuo je, preuzima s punom odgovornošću prema članovima koji su mi ukazali povjerenje, ali i prema svim građanima Istre, Liburnije i Kvarnera, koji s pravom očekuju da IDS ostane jaka, organizirana i povezana stranka.

Dodao je kako je današnji Sabor stranke još jednom pokazao da su demokracija, razumijevanje i otvoreni dijalog temeljne vrijednosti na kojima IDS opstaje i raste. 'Danas smo pokazali da različita mišljenja nisu prepreka, nego snaga. IDS uvijek njeguje dijalog, poštovanje i zajedništvo i zato je ovo pobjeda IDS-a, a ne pojedinaca', naglasio je Peršurić.

Čestitao je svom protukandidatu Boljunčiću, ali i svima koji su sudjelovali u izborima jer su, kaže, pokazali da znaju slušati i poštovati jedni druge.

Neutemeljeni spinovi o mogućoj suradnji s HDZ-om

'Danas je pobijedio IDS, i to je jedino važno', zaključio je poručio je Peršurić ponovivši kako je IDS stranka lijevog centra, neovisno o 'neutemeljenim spinovima na račun IDS-a u kontekstu moguće suradnje s HDZ-om'.

Komentirajući posljednje događaje u Splitu i Zagrebu, te prosvjed Torcide u Splitu, Peršurić je istaknuo kako IDS nije među političkim strankama koje su se upustile u 'nekakav neprimjeren način dijaloga i ponašanja', vjeruje da upravo to potiče nekoga na ovakve događaje.

'Tu je naša odgovornost da to ne potičemo, IDS to nikada nije poticao, tu je nulta tolerancija i tako će biti i dalje', zaključio je Peršurić.

Jakovčić više nije počasni predsjednik IDS-a

Tijekom Sabora izabrani su i novi potpredsjednici IDS-a - Irene Franković, Emil Nimčević, Dorotea Pešić Bukovac, Marko Ravnić i Ivana Špadijer, čime je zaokružen proces unutarstranačkih izbora koji je trajao protekla dva mjeseca, od ogranaka i podružnica do zajednica podružnica i izbornog Sabora.

Izborni Sabor izmijenio je stranački Statut, iz njega je maknuo člank 40. koji propisuje funkciju počasnog predsjednika stranke, a do danas je to bio Ivan Jakovčić, koji je na tu dužnost izabran prije 11 godina, 2014. i bio je siva eminencija stranke.

