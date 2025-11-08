Loris Peršurić novi je predsjednik IDS-a

'IDS ulazi u novo poglavlje s vjerom, iskustvom i jedinstvom. IDS je dio mog političkog identiteta, a njegovi ljudi i vrijednosti, moji su pokretači', rekao je Peršurić. Novu ulogu, istaknuo je, preuzima s punom odgovornošću prema članovima koji su mi ukazali povjerenje, ali i prema svim građanima Istre, Liburnije i Kvarnera, koji s pravom očekuju da IDS ostane jaka, organizirana i povezana stranka.

Dodao je kako je današnji Sabor stranke još jednom pokazao da su demokracija, razumijevanje i otvoreni dijalog temeljne vrijednosti na kojima IDS opstaje i raste. 'Danas smo pokazali da različita mišljenja nisu prepreka, nego snaga. IDS uvijek njeguje dijalog, poštovanje i zajedništvo i zato je ovo pobjeda IDS-a, a ne pojedinaca', naglasio je Peršurić.

Čestitao je svom protukandidatu Boljunčiću, ali i svima koji su sudjelovali u izborima jer su, kaže, pokazali da znaju slušati i poštovati jedni druge.