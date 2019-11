Bernardić pozvao građane da se ohrabre i prijavljuju korupciju

Predsjednici oporbenih stranaka - SDP-a, HSS-a, HSU-a i Snage - potpisali su 'Deklaraciju o borbi protiv korupcije'. Tim povodom u središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić

Postavlja se pitanje je li to zapravo predizborna koalicija. 'To je početak spremnosti da se krene u borbu protiv sveprisutne korupcije. Pola Vlade morali je otići ovoga ljeta zbog sumnje u korupciju. Hrvatska u međunarodnim indeksima tone, zapravo smo u društvu najkorumpiranijih zemalja u Europi i svijetu. Građani zbog korupcije žive lošije, umirovljenici žive u bijedi, mladi ne vide budućnost u Hrvatskoj. Želimo iskorijeniti korupciju. Mi ćemo u našem savezu inzistirati na borbi protiv korupcije', izjavio je čelnik SDP-a Davor Bernardić .

'Ne mislim komentirati predsjedničke izbore, kandidate i njihovu kampanju. Laž je da sam primio novac, laž je kada HDZ to govori. Korupcija je kada se pojavi imovina koju ne možete objasniti. Stanovi, vile, automobili, jahte. Njihovi dužnosnici to ne prijavljuju jer ne mogu dokazati porijeklo imovine. Činjenica je isto tako da to što sam primio znanje, nije mi olakotna okolnost. U to vrijeme nisam bio predsjednik SDP-a, a u ovom konkretnom slučaju nije predviđena nikakva kazna. Ispričavam se svim građanima koje je taj moj postupak uvrijedio', rekao je Bernardić.

Spomenute su imovinske kartice, a tu je Krešo Beljak koji je imao problema. 'Ja to zaista ne znam', izjavio je šef SDP-a.

Osvrnuo se i na predsjedničku kampanju Zorana Milanovića. 'Kampanju neću komentirati jer bi je morao komentirati svaki dan do izbora. Mi čvrsto vjerujemo da je Zoran Milanović najbolji kandidat koji toj funkciji može vratiti dignitet. Vjerujem u njegovu pobjedu'.

Je li napravio stratešku pogrešku kada je govorio o Hajduku spominjući Tita i petokraku koja bode? 'Ne mogu komentirati predsjedničku kampanju. Ali mogu komentirati današnji sastanak Bandića i Plenkovića. Očito je Plenković došao na taj sastanak zamoliti Bandića za podršku njegovih zastupnika kako bi ostao u fotelji jer ga je panično strah izbora. S druge strane, sasvim sigurno Plenković će morati osigurati, odnosno narediti da zagrebački zastupnici glasuju za GUP. Ako to nije primjer, odnosno opravdana sumnja na političku korupciju, ja ne znam što je. Mogu pozvati USKOK da istraži konkretan slučaj'.

SDP podržava štrajk u prosvjeti, no stižu kritike baš sindikata da su plaće smanjene upravo u vrijeme dok je premijer bio Zoran Milanović.

'Bila su druga vremena, Hrvatska je bila u recesiji, krizi, na koljenima. Ivo Sanader završio je u zatvoru, čupali smo Hrvatsku iz ekonomske depresije. Jedna od prvih najava 2015. bila je da su plaće učitelja prve na redu, zato podržavamo štrajk. Nije istina da novca nema', rekao je šef SDP-a dodajući da je SDP već predstavio plan.

'Našim planom plaće bi učiteljima porasle od 11 do 13 posto. Neoporezivi dio dohotka porastao bi s 3800 na 5000 kuna. To bi značilo da bi 700 tisuća ljudi dobilo veću plaću od sljedećeg mjeseca između 330 do 500 kuna. Ako je bilo novca za povećanje plaća Plenkoviću i Jandrokoviću za 4 tisuće kuna, onda valjda ima i za plaće učitelja. Na ovom su se primjeru jasno razotkrili svi, poglavito HNS koji je između prava učitelja i njihovih zahtjeva, izabrao ostati na vlasti. Plenković nije pristao niti na jedan zahtjev HNS-a, a oni su ostali na vlasti. Pokazali su da im nije stalo do učitelja', zaključuje Bernardić.