Berlin: Važnije je prestati dostavljati oružje Izraelu nego priznati Palestinu

Njemačka ne vidi potrebu za postroživanjem sankcija Izraelu nakon što je prošli mjesec uvela djelomični embargo na oružje, izjavio je u petak ministar vanjskih poslova Johann Wadephul, dok Finska također još uvijek odbija priznati Palestinu
Berlin odbija pridružiti se europskim partnerima u obećanju priznavanja palestinske države, a mnoge zemlje, uključujući Kanadu i Francusku, najavile su planove da to učine na Općoj skupštini UN-a u New Yorku kasnije ovog mjeseca.
"Zaustavili smo isporuku oružja Izraelu koje bi se moglo koristiti u ratu u Gazi", rekao je Wadephul za novinski portal t-online.
Rekao je da taj potez predstavlja "jasan signal" Izraelu, tvrdeći da je tim potezom postignuto više od "pukih deklaracija" drugih zemalja.
"Smatram da je ova odluka u ovom trenutku dovoljna", dodao je.
Djelomični embargo na izvoz njemačkog oružja Izraelu najavio je kancelar Friedrich Merz početkom kolovoza.
Poput Njemačke, ni Finska ne priznaje Palestinu kao državu. Finska koalicijska podijeljena je oko tog koraka.
Ta se nordijska zemlja ipak pridružuje deklaraciji o mirnom rješavanju palestinskog pitanja i provedbi rješenja o dviju država, priopćile su vlasti u petak.
Deklaracija je rezultat međunarodne konferencije u UN-u održane u srpnju koju su organizirale Saudijska Arabija i Francuska o tom višedesetljetnom sukobu. Sjedinjene Države i Izrael bojkotirali su događaj.
"Proces koji vode Francuska i Saudijska Arabija najznačajniji je međunarodni napor u mnogo godina za stvaranje uvjeta za rješenje o dvjema državama", rekla je finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen na X-u.
Prvi korak naveden u deklaraciji je okončanje gotovo dvogodišnjeg rata između Izraela i palestinskih militanata Hamasa u Gazi.
Saudijska Arabija i Francuska pozvale su zemlje u Ujedinjenim narodima da podrže deklaraciju koja ocrtava "opipljive, vremenski ograničene i nepovratne korake" prema provedbi dvodržavnog rješenja.