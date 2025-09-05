Berlin: Važnije je prestati dostavljati oružje Izraelu nego priznati Palestinu

Berlin odbija pridružiti se europskim partnerima u obećanju priznavanja palestinske države, a mnoge zemlje, uključujući Kanadu i Francusku, najavile su planove da to učine na Općoj skupštini UN-a u New Yorku kasnije ovog mjeseca.

"Zaustavili smo isporuku oružja Izraelu koje bi se moglo koristiti u ratu u Gazi", rekao je Wadephul za novinski portal t-online.

Rekao je da taj potez predstavlja "jasan signal" Izraelu, tvrdeći da je tim potezom postignuto više od "pukih deklaracija" drugih zemalja.

"Smatram da je ova odluka u ovom trenutku dovoljna", dodao je.