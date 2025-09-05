Propalestinski aktivisti u Sarajevu upali na pressicu Amazon Web Servicesa: 'Oslobodite Palestinu'

Skupina propalestinskih aktivista u petak je prekinula konferenciju u Sarajevu posvećenu inovacijama u informatičkoj tehnologiji na kojoj je govornik bio predstavnik Amazon Web Services-a (AWB), prosvjedujući zbog poslovnih aktivnosti te tvrtke s Izraelom
Manja skupina djevojaka na konferenciji je počela uzvikivati "Oslobodite Palestinu" noseći palestinske zastave i optužujući Izrael da provodi genocid u Gazi.
Učinile su to dok je u dvorani jednog sarajevskog hotela govorio Jeff Barr, potpredsjednik AWS-a. Publika nije reagirala na njihov istup, a ubrzo su ih iz dvorane ispratili zaštitari.
Prosvjednici su nakon toga na društvenim mrežama pojasnili svoje razloge.
"Izraelska vojska je javno priznala da koristi Amazon Web Services (AWS) da povećaju svoju učinkovitost tijekom rata u Gazi, zajedno sa Google i Microsoft cloud servisima. Od ove tri tvrtke, Amazon navodno ima najbliže odnose s izraelskom vojskom. Izraelska vojna obavještajna služba koristi AWS da čuva masu informacija o skoro pa svakoj osobi u Gazi", objavili su. Dodali su da zbog toga ne žele AWS u Bosni i Hercegovini niti bilo kakvu suradnju s tom kompanijom te traže hitni prekid bilo kakvih razgovora i raskidanje svih ugovora s AWS-om.
Od vlasti u BiH zatražili su i strogi nadzor izvoza bilo kakvih proizvoda u Izrael, a posebice oružja i streljiva.
Od početka operacija izraelske vojske u Gazi, u Sarajevu su česti propalestinski prosvjedi. Zabilježeni su i protužidovski incidenti poput otkazivanja skupa europskih rabina koji je trebao biti održan u lipnju.
Veleposlanstvo Izraela za BiH ove je godine obilježavanje 77. obljetnice osnutka države odlučilo izmjestiti iz Sarajeva i organizirati ga u Mostaru.