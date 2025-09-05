Propalestinski aktivisti u Sarajevu upali na pressicu Amazon Web Servicesa: 'Oslobodite Palestinu'

Prosvjednici su nakon toga na društvenim mrežama pojasnili svoje razloge.

Učinile su to dok je u dvorani jednog sarajevskog hotela govorio Jeff Barr , potpredsjednik AWS-a. Publika nije reagirala na njihov istup, a ubrzo su ih iz dvorane ispratili zaštitari.

Manja skupina djevojaka na konferenciji je počela uzvikivati "Oslobodite Palestinu" noseći palestinske zastave i optužujući Izrael da provodi genocid u Gazi.

"Izraelska vojska je javno priznala da koristi Amazon Web Services (AWS) da povećaju svoju učinkovitost tijekom rata u Gazi, zajedno sa Google i Microsoft cloud servisima. Od ove tri tvrtke, Amazon navodno ima najbliže odnose s izraelskom vojskom. Izraelska vojna obavještajna služba koristi AWS da čuva masu informacija o skoro pa svakoj osobi u Gazi", objavili su. Dodali su da zbog toga ne žele AWS u Bosni i Hercegovini niti bilo kakvu suradnju s tom kompanijom te traže hitni prekid bilo kakvih razgovora i raskidanje svih ugovora s AWS-om.

Od vlasti u BiH zatražili su i strogi nadzor izvoza bilo kakvih proizvoda u Izrael, a posebice oružja i streljiva.

Od početka operacija izraelske vojske u Gazi, u Sarajevu su česti propalestinski prosvjedi. Zabilježeni su i protužidovski incidenti poput otkazivanja skupa europskih rabina koji je trebao biti održan u lipnju.

Veleposlanstvo Izraela za BiH ove je godine obilježavanje 77. obljetnice osnutka države odlučilo izmjestiti iz Sarajeva i organizirati ga u Mostaru.