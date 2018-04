Beograd i Vučić bacili rukavicu izazova Bandiću - grade 54 fontane

Beograd bi uskoro trebao dobiti 54 nove fontane i to na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, otkrio je gradski menadžer Goran Vesić

No uživanje u hrpi novih fontana uskoro neće biti privilegija samo Zagreba jer je moda došla do Beograda, koji je bacio rukavicu izazova Bandiću planom o izgradnji čak 54 fontane. Sada bismo pored utrke u naoružanju, o kojoj se piše u posljednje vrijeme, mogli imati i utrku u izgradnji fontana.

Prema riječima beogradskog gradskog menadžera Vesića, fontane će biti izgrađene na mjestima koja izgledaju zapušteno, poput kružnih tokova na Novom Beogradu i kod Bogoslovije, odnosno Topčiderske zvezde.

'To neće biti fontane poput one na Slaviji u smislu veličine, ali će biti na mjestima na kojima ih do sada nije bilo', rekao je Vesić, a prenijele su službene stranice Grada Beograda.

Plan je da se izgrade u narednih nekoliko godina kao dio kontinuiranih napora da se uljepša grad, što je i Bandićev motiv kada je opravdavao gradnju spomenika svojoj vladavini, niz fontana kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

'Zagreb treba još četrdesetak fontana', izjavio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ljeto 2016. godine, prilikom puštanja u rad fontane na Radničkoj.

'Kad ćemo mi Rim stići? Rim ima 224 fontane, a mi sedam, osam', poručio je tada ambiciozni, što se fontana tiče, zagrebački gradonačelnik.

Kako je Bandiću ambicija stići Rim, teško da će dopustiti da ga pretekne Beograd...