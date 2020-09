Bebe zamjenskih majki blokirane u Rusiji, razmatra se humanitarni let za Kinu

Ruske vlasti u utorak su objavile da razmatraju organiziranje humanitarnog leta kako bi, zbog situacije s koronavirusom, evakuirali bebe zamjenskih majki jer ih zbog zatvorenih granica njihovi strani roditelji ne mogu preuzeti

"Razmatramo mogućnost da odobrimo vize i organiziramo humanitarni let iz Pekinga kako bi kineski roditelji mogli doći i podići svoju djecu", rekla je Ana Mitjanjina zadužena za prava djece u Sankt Peterburgu gdje se nalaze blokirane bebe od kojih je jedan dio u sirotištu.

"Sve bebe imaju svoje osobne identifikacijske dokumente s kineskim imenima i sve su dobro", dodala je Mitjanjina. Priznala je, međutim, da se nekolicini beba koje su rodile zamjenske majke izgubio svaki trag, da se "negdje nalaze, ali se ne zna točno gdje".

"Izmaknule su kontroli vlasti", dodala je Mitjanjina.

Pojasnila je da su agencije koje su odgovorne za organizaciju rađanja naručene djece zadužene za njihovu predaju roditeljima naručiteljima, ali da nerado dijele informacije o svojim aktivnostima.

U Rusiji, jednoj od rijetkih zemalja u kojoj je dozvoljeno unajmljivanje zamjenskih majki za novac, granice su zatvorene za većinu zemalja još od ožujka.

Prije toga je u siječnju otvorena prva kaznena istraga protiv skupine liječnika i jedne surogat majke, nakon što je u jednom stanu u Moskvi pronađeno mrtvorođenče.

Kina je 2001. godine zabranila praksu surogat majki u komercijalne svrhe ili zbog altruizma jer ta praksa dovodio do iskorištavanje žena u nevolji.

No, za svotu od 35.000 do 70.000 dolara, parovi mogu kupiti surogat majke u inozemstvu, od Laosa do Rusije.