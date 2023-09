Bavarske vlasti zbog IAA-e preventivno pritvaraju pripadnike Posljednje generacije

Prema informacijama pokreta Posljednja generacija , od petka je 27 pripadnika pokreta u pritvoru pri čemu je za dvije aktivistice određen pritvor od 30 dana, a za ostale bi pritvor trebao trajati do kraja sljedećeg tjedna. U pozadini povećanog broja pritvorenih pripadnika Posljednje generacije su povećane sigurnosne mjere uoči otvaranja IAA-a u utorak.

Ministar unutarnjih poslova Bavarske Joachim Herrmann je rekao kako su 'mirni prosvjednici' dobrodošli u Muenchen, ali da će vlasti reagirati odlučno prema nasilnicima. 'Mi nećemo tolerirati kaznena djela. Tko nad drugima vrši prisilu, uništava imovinu ili je nasilan prema drugima, mora računati s odlučnim djelovanjem policije', rekao je Herrmann.

Pripadnici pokreta Posljednja generacija, koji lijepljenjem za asfalt i zaustavljanjem prometa prosvjeduju protiv klimatskih promjena, u Bavarskoj su pod istragom zbog sumnje u formiranje kriminalne organizacije.

Tzv. preventivni pritvor, koji se primjenjuje u slučaju kada vlasti zaključe da postoji konkretna opasnost od kršenja javnog reda i mira, na snazi je i u drugim njemačkim saveznim pokrajinama, ali je on jedino u Bavarskoj moguć u trajanju do 30 dana. IAA se do 2021. održavala u Frankfurtu kada je preseljena u Muenchen.