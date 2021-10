Banožić o Milanoviću: On je donio taj zakon...Očito je da je riječ o njegovu osobnom odnosu s tim čovjekom. Ne znam zašto tjera ovakav inat

Ministar obrane Mario Banožić odbacio je u četvrtak u Bruxellesu optužbe predsjednika Zorana Milanovića da je u slučaju umirovljenja brigadira Elvisa Burčula vlada grubo nasrnula na uredno funkcioniranje Oružanih snaga Republike Hrvatske

“Podsjetit ću da je taj zakon upravo donio Zoran Milanović kada je bio predsjednik vlade. Oni su izglasali taj zakon, tada je Ivo Josipović bio predsjednik Republike, a Ante Kotromonavić ministar obrane i upravo tada je kroz izmjene zakona stavljen naglasak na ministra obrane. Za personalnu politiku, za financijski okvir financiranja ministarstva zadužen je ministar obrane sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Ne vidim razloga zašto bi danas bilo drugačije”, rekao je Banožić.

“Mislim da predsjednik na ovoj način pokušava skrenuti pozornost, ali očito je da je riječ o njegovu osobnom odnosu s tim čovjekom i ne znam objasniti zašto sada tjera ovakav inat”, rekao je Banožić.

Dodao je da je s predsjednikom Milanovićem razgovarao o tome, a da mu je prije toga savjetnik predsjednika Republike Dragan Lozančić došao s prijedlogom da se brigadiru Burčulu produlji ostanak na mjesto zapovjednika do kraja ove godine.

“Brigadir Burčul je već jednom prošle godine, 15. listopada dobio produljenje od godinu dana. Sada praktički posljednji dan meni dolazi prijedlog da se to produlji do kraja ove godine. To je neprihvatljivo s obzirom na pozitivne zakonske propise. Produljenje se radi za godinu plus godinu, a ne za dva i pol mjeseca jer to nema smisla”, rekao je Banožić.

Istaknuo je da je brigadir Burčul mogao dobiti još jedno jednogodišnje produljenje da se o tome ranije razgovaralo.