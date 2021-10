Milanović postavio ultimatum: Ili će Vlada vratiti umirovljenog zapovjednika na posao ili će on blokirati sva imenovanja

Ured predsjednika: Bez poništavanja odluke nema govora o daljnjem komuniciranju s Vladom

Milanović je u izjavi najavio zaoštravanje odnosa s premijerom Plenkovićem riječima: 'To neće proći, jer ću ja početi raditi iste stvari.' Iako nije pojasnio na što se to konkretno odnosi, iz Ureda predsjednika tportal doznaje da je predsjednik spreman, ako se Burčula ne vrati na posao, blokirati razgovore s premijerom o kadrovskim imenovanjima za koja je potrebna njegova suglasnost.

'Predsjednik će inzistirati da se poništi rješenje o umirovljenju i bez toga nema govora o daljnjem komuniciranju. Nikakvih imenovanja neće biti dok se to ne riješi. Vlada je na potezu', kažu u Uredu predsjednika, a na pitanje odnosi li se to i na nadolazeća imenovanja veleposlanika, odgovaraju da je i to moguće te pitaju 'kako dalje komunicirati kad se čovjeka bez mrlje u dugogodišnjoj vojnoj karijeri umirovljuje iz osobnih razloga, samo zato što se nekome ne sviđa?'.