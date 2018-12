Bandićev spas u zadnji čas ili novi izbori? Ovo su četiri scenarija mogućeg raspleta zagrebačke drame

Hoće li prijedlog zagrebačkog proračuna za 2019. godinu, koji je prvi put probio granicu od deset milijardi kuna, kako ga je predložio gradonačelnik Milan Bandić, proći na Skupštini Grada Zagreba, znat će se u četvrtak. U slučaju da proračun ne prođe, Zagrepčani će po svoj prilici ići na izbore za gradski parlament

Podsjetimo, t portal je prije dva tjedna, nakon što je objavljen prijedlog proračuna, kontaktirao s 28 zastupnika pojedinačno (23 oporbena plus pet NHR-a) i njih 27 kazalo je tada kako neće podržati proračun. Tek Davorin Karačić (NHR) nije našao shodnim odgovoriti na naš upit. Skupština, dodajmo, ima 51 zastupnika.

Ne bi bilo prvi put da je vješti trgovac Bandić uspio u posljednji čas pronaći zastupnike koji će mu podržati proračun. S obzirom na to da ih je 27 u našoj anketi kazalo da ga neće podržati i da nije bilo amandmana iz oporbe, bit će zanimljivo vidjeti tko su tri zastupnika koji misle da je proračun s amandmanima dobar i što će zauzvrat dobiti u budućnosti. Bude li proračun izglasan, potvrdit će se da su iz NHR-a bili u pravu i da dio oporbe samo glumi svoju poziciju. Doduše, i oni sami mogu se predomisliti iako bi to bilo političko samoubojstvo.

Scenarij drugi - proračun ne prolazi

Ne skupi li Bandić 26 ruku, proračun neće biti izglasan. Samim neizglasavanjem proračuna ne dolazi i do automatskog raspuštanja Skupštine. Nju raspušta Vlada, ali prema slovu Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, do kraja prosinca slijedi donošenje odluke o privremenom financiranju. Ako Skupština ne prihvati privremeno financiranje, idu izbori za gradski parlament, ali ne i za gradonačelnika. Izbori se trebaju održati u roku od 90 dana poslije objave Vlade o raspuštanju Skupštine. Prije toga Banski dvori će imenovati svog povjerenika koji privremeno predstavlja Skupštinu.

Scenarij treći – proračun ne prolazi, ali prolazi privremeno financiranje

Da bismo vidjeli hoće li se to dogoditi, trebat ćemo pričekati kraj prosinca. Naime, zakon predviđa da se odluka o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2019. godine treba donijeti do 31. prosinca 2018. godine. Skupština ju može, ali i ne mora prihvatiti. Prihvaćanje odluke znači da se Skupština ne bi raspustila, već bi se kupila naredna tri mjeseca u kojima bi Bandić ponovno trebao predložiti proračun. Naravno, u tom periodu ostaje i mogućnost dodatne trgovine. Kada i nakon toga on ne bi bio prihvaćen, išlo bi se na izbore, ali opet samo za Skupštinu, ne i za gradonačelnika.