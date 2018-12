Zagrebačka oporba očekuje da u četvrtak ne prođe gradski proračun

Uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine, najavljene za četvrtak, na kojoj se očekuje rasprava o gradskom proračunu za iduću godinu, čelnici zagrebačkog SDP-a Gordan Maras i GLAS-a Anka Mrak Taritaš u utorak su izjavili novinarima u Saboru kako očekuju da u četvrtak neće biti usvojen gradski proračun

Maras poručuje da Zagrepčani trebaju na izbore za novu Skupštinu, a prođe li ipak proračun mišljenja je da će tu biti posla za DORH.

'Očekujem da se u četvrtak ne usvoji proračun. Do ovog trenutka je 28-ero zastupnika u Gradskoj skupštini govorilo i nisu podnijeli nijedan amandman, pa ako je predsjednik Skupštine Andrija Mikulić uvjeren da proračun prolazi, ali ne želi izlaziti s imenima koja bi podržala proračun, za mene je to netransparentno i znači igre ispod stola. Ako se netko predomisli u iduća dva dana, to će biti isključivo zbog pritisaka, netransparentne kupovine i političke trgovine', kaže Maras.

'Očekujem da građani Zagreba mogu dati svoj sud kako se vodi zagrebačka Gradska skupština i Grad Zagreb, kao i o tome da se iduće godine više planira za spomenike nego za održavanje vrtića i škola, više se planira za političke suradnje po cijeloj Hrvatskoj, i to za područja iz kojih dolaze zastupnici koji su u Saboru vezani uz aktualnu gradsku vlast. Dok roditelji u Gradu Zagrebu moraju sa svojom djecom slati higijenske potrepštine u škole, nema se što ijedna kuna dati izvan Zagreba, to je moja i poruka zagrebačkog SDP-a', rekao je Maras.