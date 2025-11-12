Bačić: Značajno je porastao broj stanova za dugoročni najam

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u srijedu je, na saborskom aktualnom prijepodnevu, rekao da je tijekom ove godine "značajan broj" stambenih jedinica koje su bile u kratkoročnom najmu prešao u dugoročni najam

"Temeljem Nacionalnog plana stambene politike provodimo niz mjera. U međuvremenu smo donijeli Zakon o upravljanju i održavanju višestambenim zgradama gdje smo ograničili pristup kratkoročnom najmu. Prema našim podacima, značajan broj stambenih jedinica koje su bile u kratkoročnom najmu prešle su u dugoročni najam što je i bio cilj Nacionalnog plana stambene politike", rekao je Bačić, koji je i potpredsjednik Vlade. Time je odgovorio HDZ-ovom Ivanu Radiću kojeg je zanimalo u kojoj je fazi provedba Nacionalnog plana stambene politike budući da postoji problem rješavanja stambenog pitanja, posebice za mlade obitelji. Bačić je podsjetio da su donesene i izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koji je omogućio da s Radićem, kao gradonačelnikom Osijeka, potpiše ugovor o izgradnji 206 stanova iz programa poticane stanogradnje u Osijeku "što je jedna od najvećih investicija u osječku stanogradnju u proteklih 40 godina".

Napomenuo je da je izmjenama tog zakona omogućen povrat 50 posto plaćenog PDV-a za kupnju prve nekretnine i cjelokupnog iznosa poreza na promet nekretnina prilikom prve kupnje nekretnine za mlade. "Već je 2000 naših mladih sugrađana obuhvaćeno tim povratom i vraćena su im novčana sredstva temeljem kojih mogu opremiti stan kojega su netom kupili", istaknuo je. Najavio je da će se u studenome donijeti i zakon o ugradnji dizala u višestambene zgrade, o uređenju pročelja višestambenih zgrada. Uz to, kaže, pred nama je i donošenje zakona o priuštivom najmu te zakona o najmu. "Uvjeren sam da ćemo kada donesemo kompletnu zakonsku regulativu, koja je sada u rukama Vlade - a među njima su zakoni o prostornom uređenju, gradnji i o energentskoj učinkovitosti - u potpunosti dosegnuti ciljeve iz nacionalnog programa", istaknuo je. Polović (Možemo!): Branitelji koji su nastavili raditi imaju manju mirovinu od onih koji su išli po posebnim propisima Blaženku Polović (Možemo!) zanimalo je planira li Vlada u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi, a primaju znatno nižu mirovinu od onih koji su u nju otišli po posebnim propisima te zašto branitelji bez ikakvih primanja nemaju prava na troškove stanovanja kao korisnici zajamčene minimalne naknade.