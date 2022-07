Bačić: Prihvatljivo je da naši partneri podržavaju oporbenu inicijativu o pobačaju

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ocijenio je u petak da je pitanje prekida trudnoće jasno s ustavnopravnog aspekta pa ga nema potrebe unositi u Ustav, a prihvatljivo im je da su neki koalicijski partneri podržali oporbenu inicijativu za uvrštenje prava na pobačaj u Ustav.

S druge strane, dodao je, ne vidim da postoje bilo kakve ozbiljnije inicijative jakih političkih stranaka koje bi išle na zabranu prekida trudnoće da bi trebalo ustrajavati da se ustavnopravno riješi to pitanje, a i odluka Ustavnog suda je na razini Ustava.

Što se tiče potpore naših koalicijskog partnera oporbenoj inicijativi, već sam i ranije rekao da unutar vladajuće koalicije nemamo jedinstven stav, poručio je, osvrćući se na potpise HSLS-a i Reformista na oporbenoj inicijativi.

„Mi smo toga svjesni, respektiramo njihov ideološki i svjetonazorski stav. To nije dio naših koalicijskih dogovora. Nije nam sporno, kao što nam nije bilo sporno kada su glasovali o SDP-ovom Zakonu o prekidu trudnoće, i jasno smo rekli da o tome nemamo jedinstven stav u koaliciji”, poručio je Bačić.

Barišić ima izvorni saborski mandat

Na pitanje o povratku u saborske klupe Dražena Barišića, HDZ-ovca protiv kojeg je Ured europskog javnog tužitelja podignuo optužnicu za korupciju u aferi Janaf, Bačić je odgovorio da on ima izvorni saborski mandat koji je dobio na izborima. Jedno vrijeme se povukao iz Sabora, a sada se odlučio vratiti, što je njegovo ustavno i zakonsko pravo, kao što su se vratila i dva zastupnika SDP-a protiv kojih je podignuta optužnica, a i dalje sjede u Saboru, napomenuo je.

Mislim da mu optužnica još nije potvrđena, a kao političar i demokrat poštujem ustavno načelo presumpcije nevinosti dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže krivnja, a na njemu je da odluči na koji način će djelovati, odgovorio je na pitanje smeta li mu Barišićeva optužnica.

Kazao je i da mu je žao što je uhićen bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ali ne zna ništa više od onoga što je u medijima, a na Tolušiću je da dokaže da optužbe koje mu se stavljaju na teret nisu točne.

"Ovo pokazuje da je hrvatsko pravosuđe i sudstvo neovisno, da nema nedodirljivih i anulira sva aludiranja da HDZ ima šapu na pravosuđu", ustvrdio je Bačić.

Komentirajući smjene sudaca Marina Mrčele i Damira Kosa, koje smijenio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, rekao je da on ima pravo na to, ali neprihvatljivo je što je do smjena na najvišoj sudskoj instanci došlo zbog svojevrsnog verbalnog delikta.

To što se velika većina sudaca Vrhovnog suda ne slaže sa stavom njihova predsjednika govori više o predsjedniku nego o tim sucima, poručio je dodavši kako je riječ o dva vjerojatno najbolja suca u Hrvatskoj.