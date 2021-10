Angela Merkel vraća se ondje gdje je provela mladost: 'Tako talentiranu učenicu kao Kasi nisam imao'

Ovdje ju neki još znaju po nadimku Kasi. Templin, sjeverno od Berlina je mjesto gdje je Angela Merkel provela mladost i gdje namjerava provoditi mirovinu. No upitno je hoće li tu imati više mira nego u Berlinu, piše Deutsche Welle

No većina novopridošlica se ne zanima za to gdje je Angela Merkel nekada išla u školu ili gdje stanuje kada sa svojim suprugom ovdje dolazi na vikende. Većina novih stanovnika Templina su bogati Berlinčani, koji svojim terencima dolaze u Uckermark kako bi tu vodili ekološki čisti život i kupovanjem povrća kod poljoprivrednika dokazivali kako im je stalo do povratka prirodi. Lokalci ih nazivaju „hipsterima". Većina njih se u nedjelju navečer vraća natrag u svoju pomodnu četvrt Prenzlauer Berg. No neki su ostali za stalno.