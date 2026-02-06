Analitičar: Tri su potencijalna ishoda trenutne situacije u svijetu, jednog se svi pribojavaju

"Predstoje nam opcije i potencijalni scenariji: jedna opcija je da dvije glavne nuklearne sile pokušaju dogovoriti nastavak primjene ovakvog sporazuma s manjim ili većim modifikacijama. Druga je da kroz pregovore dođu do nekog novog sporazuma, a treća je ono čega se svi pribojavaju, a to je da dođe do potpune eskalacije - ne u smislu rata odmah - u smislu proliferacije nuklearnog naoružanja. To bi nas dovelo do apsolutne globalne nesigurnosti'', kazao je.

"Ovo je tema koje je puno relevantnije i opasnije od ovih koje ste nabrojali (Epstein dosjei, Grenland...), a koje je prošlo ispod radara u posljednje vrijeme. U ponoć je prestao vrijediti sporazum koji je donosio sigurnost na globalnoj razini. Svijet se nalazi u vrlo nezavidnoj poziciji", kazao je Marko Babić za N1 .

Pa ipak, Babić dodaje da nije dovoljno rečeno o ulozi Narodne Republike Kine i činjenici da je Rusija bila spremna produžti donedavno aktualni sporazum.

"Ispod radara je prošla informacija da je Ruska Federacija bila spremna na produljenje postojećeg sporazuma, ali SAD je ponudu odbio. Administracija Donalda Trumpa inzistirat će na novom sporazumu jer smatra da je ovaj donedavno vrijedeći loš. SAD želi involvirati Kinu, vrlo jasno i zašto: Kina ima 600 bojevih glava, što je gotovo 10 puta manje od Amerike i Ruske Federacije, tako bi ih ostavili na razdaljini.

Smatra i da će pregovori o potencijalnom novom sporazumu imati i konkretan utjecaj na pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

"Kina je upravo zbog te razlike u naoružanju do sada odbijala sudjelovati u toj vrsti pregovora. U odnosu SAD-a i Rusije bitne su tri stvari koje se trenutačno odvijaju; jedna su pregovori oko završetka ukrajinskog rata, druga je činjenica da su jučer SAD i Rusija dogovorile (što godinama nisu imali) nastavak konzultacije i kontinuiranog razgovora između svojih vojnih vrhova. I treće je upravo ovo: pregovori o novom nuklearnom sporazumu koji će imati direktnu korelaciju s pregovorima o Ukrajini."

Faktor je, dodaje, i Iran.

"Spomenuo bih i to da se usporedno s pregovorima SAD-a i Rusije odvijaju i pregovori SAD-a i Irana. Vidjet ćemo kuda će nas to odnijeti jer to je još jedno žarište koje ima potencijalnu eskalacijsku dimenziju'', kaže.

Babić kaže i da je Ukrajina, iz današnje perspektive, napravila veliku pogrešku kada se, nakon Memoranduma u Budimpešti 1994., odrekla nuklearnog naoružanja koje je naslijedila nakon pada Sovjetskog saveza.

"Iz tadašnje situacije, možda i ne, ali iz trenutačne je to sigurno greška. Da se nije odrekla tog svog nuklearnog arsenala, koliko god on bio manji od ruskog, sigurno bi odnos snaga u trenutačnom sukobu bio drugačiji. To je nepovratno i besmisleno je o tome govoriti, no sigurno se radi o velikoj pogrešci koju je Ukrajina napravila", kaže Babić.