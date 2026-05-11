11. Simpozij studenata biologa: Međunarodni znanstveni skup na zagrebačkom PMF-u

Ovaj međunarodni dvodnevni skup svake godine okuplja brojne studente, mlade istraživače i stručnjake iz različitih područja biologije i srodnih znanosti.

Glavni cilj Simpozija je promicanje znanstvenog i istraživačkog rada među studentima, poticanje razmjene znanja i ideja te razvoj suradnje između akademske zajednice i šire javnosti. Bogat program uključuje studentska usmena i posterska izlaganja, plenarna predavanja istaknutih znanstvenika, panel rasprave te interaktivne radionice usmjerene na razvoj stručnih i prezentacijskih vještina.

SiSB se kroz godine nametnuo kao platforma za vrhunska predavanja. Jubilarni 10. SiSB otvorila je dr. sc. Beata Halassy predavanjem „Virusima protiv raka“, predstavivši inovativnu onkolitičku viroterapiju. Među zapaženim predavačima ranijih izdanja bili su izv. prof. dr. sc. Zoran Marčić (zaštita slatkovodnih riba), dr. sc. Martina Pöltl (raznolikost mahovina), dr. sc. Pavel Ankon (utjecaj topline na koralje), dr. sc. Bruno Gašperov (strojno učenje u biologiji) te dr. sc. Maja Ilić (esencijalne masne kiseline). Međunarodnu dimenziju skupa dodatno je naglasio i dr. sc. Maximilian Wagner istraživanjima šljunčanih plaža i riba roda Gouania.

Ovogodišnji program donosi niz aktualnih tema koje oblikuju budućnost znanosti. Prof. dr. sc. Mladen Krajačić približit će sudionicima svijet bakteriofaga kao ključnih aktera moderne terapije, dok će doc. dr. sc. Maja Andrič kroz palinološka istraživanja peludi objasniti povijesne promjene u vegetaciji našeg planeta.

O važnosti ravnoteže u prirodi govorit će Filip Bužleta, predstavljajući projekt o interakcijama biljaka i oprašivača, dok će nas dr. sc. Johannes Fritze povesti na putovanje s ugroženim sjevernim ćelavim ibisom, analizirajući utjecaj klimatskih promjena na njegove migracijske puteve. Njima će se pridružiti i dr. sc. Vlatka Filipović Marijić sa predavanjem o istraživanju utjecaja mikroplastike na vodene organizme i okoliš. Uz njih, svoje svježe perspektive i najnovije rezultate istraživanja predstavit će i mlada nada znanosti, Mia Schwerer.

Organizatori i sudionici na projektu članovi su Udruge studenata biologije - BIUS.

Organizacijski odbor SiSB-a čine:

Hana Jurković: predsjednica organizacijskog odbora SiSB-a i voditeljica projekta

Tim za marketing: Ana-Marija Glavan, Borna Tonković, Sarah Hrgovan

Tim za administraciju i ponude: Nora Orlić, David Stanković

Tim za planiranje: Veronika Benko, Lara Horvat, Tihana Ljubisavljević, Mia Bacalja

Tim za sponzorstva i donacije: Lucija Katić, Katarina Pauli, Stipe Adžić, Ana Kokot

Pridružite nam se na Horvatovcu i budite dio susreta koji spaja tradiciju znanstvene izvrsnosti i entuzijazam budućih stručnjaka.