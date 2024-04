Atmosferski fizičar otkrio kad opet možemo očekivati veliko zatopljenje

'Prošlih nekoliko tjedana imali smo apsolutno natprosječne temperature i sad smo pali na četiri do sedam stupnjeva ispod prosjeka. To su razlike od 20-ak stupnjeva i to tijelo osjeća i to je šokovito”, kaže profesor Branko Grisogono za Dnevnik N1 Televizije govoreći o tome što možemo očekivati od vremena nakon ovog naglog zahlađenja.

Ističe kako je i prije bilo naglih promjena vremena, ali nikada nismo padali s 30 na 6 stupnjeva. Napominje kako ovaj mjesec nije za očekivati superćelijske oluje koje donose oluje kao prošlog ljeta, ali za njih postoji rizik tijekom ljeta.