Znate li tko upravlja bogatstvom Billa Gatesa?

Ultrabogati ljudi poput suosnivača Microsofta na raspolaganju imaju usluge specijaliziranih tvrtki, onih koje se mogu pobrinuti za svaki aspekt upravljanja njihovom imovinom

Upravljanje novcem i vođenje poslovnih knjiga može biti kompliciran posao za ultrabogate ljude.

Nadzor nad ulaganjima, obiteljskim poslovima, zakladama i donacijama u dobrotvorne svrhe, školovanje djece, zapošljavanje i plaćanje osoblja za domaćinstvo, rezervacija avionskih karata...

Posao je to koji može tražiti čitav tim ljudi na plaći, uključujući osobu koja ih nadzire. Za to su se specijalizirali obiteljski uredi, tvrtke koje bogatim obiteljima nude sve potrebno za upravljanje imovinom na jednom mjestu, od vođenja kućanstva do pravnih savjeta.