Za ova dva zanimanja mislili smo da su otporna na AI. Bill Gates kaže – više nisu

Unatoč zabrinutostima oko potencijalne zlouporabe AI-ja u prepisivanju, brojni nastavnici su optimistični. Vjeruju da AI može učiniti nastavu učinkovitijom i rasteretiti profesore.

Gates ističe da AI neće zamijeniti samo učitelje i liječnike, već i one koji obavljaju fizički rad – od tvornica do građevinskih i hotelskih radnika. 'Za mnoge od tih poslova potrebne su izuzetno vješte ruke. No i to ćemo savladati', rekao je Gates.

Tehnološki divovi poput Nvidije već ulažu u razvoj humanoidnih robota koji bi mogli obavljati fizičke zadatke poput pakiranja robe u skladištima ili čišćenja prostora. Cilj je smanjenje troškova rada i povećanje učinkovitosti.

U tom kontekstu Gates predviđa svijet u kojem bi rad mogao postati opcija, a ne nužnost. 'Možda ćemo ranije ići u mirovinu, možda ćemo raditi kraće tjedne. To će zahtijevati gotovo filozofsku raspravu: kako uopće želimo provoditi svoje vrijeme?' rekao je.

Ravnoteža između tehnologije i smisla

Gates priznaje da se i sam teško privikava na takvu ideju. 'Teško je promijeniti način razmišljanja kad si gotovo 70 godina živio u svijetu nestašice', dodao je.

U tom kontekstu podsjetio je na viziju poznatog britanskog ekonomista Johna Maynarda Keynesa, a on je još 1930. predvidio da bi tehnološki napredak mogao smanjiti radni tjedan na samo 15 sati. Gotovo stoljeće kasnije, unatoč nevjerojatnom rastu produktivnosti, većina ljudi i dalje radi 40 sati tjedno. 'Ne moram raditi, ali radim jer mi je zabavno', zaključuje Gates.