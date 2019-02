Znate li kako provjeriti tko vam je pregledavao LinkedIn profil?

Stara je stvar da se na Facebooku održavaju veze s prijateljima, a da se poslovni kontakti traže na LinkedInu. Značajka 'Tko je gledao vaš profil' na ovoj mreži za profesionalce mogla bi vam otvoriti nova vrata u svijet poslovnih veza i, tko zna, omogućiti napredak u karijeri

LinkedIn osnovni (besplatni) račun

Imate li besplatni račun, moći ćete vidjeti do pet imena pretplatnika koji su pregledali vaš profil, saznati broj posjeta vašem profilu i koliko ste se puta pojavili u rezultatima pretraživanja.

Ova tri podatka mogu vam pomoći da izgradite vašu profesionalnu mrežu: čime se bave, gdje rade i kako su došli do vas.

Kako biste vidjeli posljednjih pet profila, morat ćete omogućiti prikaz vašeg imena među postavkama vidljivosti profila. Na početnoj stranici kliknite ikonu Me i slijedite ove korake: Kliknite Settings & Privacy. Odaberite Privacy. Skrolajte do How others see your LinkedIn activity (Kako drugi vide vašu aktivnost u LinkedInu). Kliknite i proširite Profile viewing options. U odjeljku Select what others can see when you’ve viewed their profile (Odabir onoga što drugi mogu vidjeti kada ste pogledali njihov profil) odaberite Your name and headline (Prikaži svoje ime i naslov). Izbor će se spremiti automatski.