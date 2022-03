Znate li ih? Ovi trikovi za iPhone će vas oduševiti

Ako vaš uređaj koristi iOS 15, pretpostavljamo da već koristite neke od njegovih modernijih značajki poput SharePlayja, poboljšanog FaceTimea ili prepoznavanja teksta na kameri. Ali, to nije sve...

Isključite 5G ako vam ne treba ili ako ga ne koristite

Apple je uveo softversku značajku pod imenom Smart Data koja radi samo na smartfonima koji podržavaju 5G te koja automatski prebacuje između 4G LTE i 5G mreža zavisno o načinu na koji koristite uređaj.

Automatsko prebacivanje napravljeno je da uštedi bateriju, no to možete isključiti ako ne koristite 5G. Za gašenje 5G-a na iPhoneu 12 ili iPhoneu 13, otvorite postavke i idite do stavki telefonije na Cellular > Cellular Data Options > Voice & Data te tamo birajte opciju LTE.

Ako želite da vaš telefon isključivo koristi 5G ako je dostupan, pritisnite na istoimenu opciju.

Otključajte telefon dok nosite masku

Prilično iritantna stvar pri nošenju maski je nemogućnost Face ID-ja da otključa vaš smartfon. Otključavanje smartfona nakon iOS-a 15.4 moguće je, ali samo ako imate Apple Watch.

Nakon što ste ažurirali oba uređaja, otvorite postavke i tamo odite do opcije Face ID & Passcode. Tamo skrolajte sve dok ne vidite opciju otključavanja Apple Watchem, odnosno Unlock with Apple Watch. Uključite ju i satom ćete nakon toga moći automatski otključati zaslon uređaja.

Prebacite traku s adresama u Safariju na gornji dio zaslona

Apple je traku za adrese u Safariju s najnovijom nadogradnjom prebacio na dno ekrana. Premda ovo u teoriji nudi puno prirodnije iskustvo, s obzirom da je bliže prstima i samoj tipkovnici, neki se korisnici na to jednostavno ne mogu prilagoditi te žele povratak na 'dobra stara vremena'.

Postavku je, nasreću, moguće urediti u aplikaciji Settings gdje treba kliknuti na Safari te birati opciju za jednu karticu 'Single Tab'.

Organizirajte sve podsjetnike

Apple vam želi pomoći pri radu sa brojnim notifikacijama i to sa značajkom 'Notification Summary'. Umjesto da na ekranu dobijete listu svake pojedine notifikacije, nevažne možete staviti u 'paket' koji će doći u nekom dijelu dana. Važne notifikacije poput poziva, direktnih poruka i drugih vremenski osjetljivih obavijesti moći ćete vidjeti odmah.

Ako želite isprobati opciju, odite u postavke (Settings) i birajte podsjetnike (Notifications), gdje pritisnite prstom na Scheduled Summary. Tamo birajte koje su vam notifikacije bitne te koje želite grupirati za kasnije.