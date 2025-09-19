Znanstvenici iznenađeni: Nešto čudno se događa na rubu supermasivne crne rupe

Nakon niza tehničkih nadogradnji, mreža EHT pružila je nova otkrića. Analizom snimaka prikupljenih između 2017. i 2021. godine otkriven je neočekivani fenomen: magnetska polja crne rupe promijenila su smjer . Drugim riječima, došlo je do 'polarizacijskog preokreta', što je dosad nezabilježena pojava kod crnih rupa.

Kada su znanstvenici 2019. godine objavili povijesnu sliku crne rupe, to je bio M87, golemi objekt u središtu galaksije Messier 87, udaljene oko 55 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Ta crna rupa, čija je masa oko šest milijardi puta veća od one našeg Sunca, postala je simbolom nove ere u proučavanju svemira.

Dinamičan okoliš i neobične pojave

Preokret polarizacije pokazuje da plazma koja kruži oko horizonta događaja nije stabilna, već se nalazi u turbulentnom i dinamičnom stanju. Magnetizirana plazma oblikuje obrasce koji mijenjaju smjer, a istodobno prsten svjetleće plazme oko sjene crne rupe ostaje stabilan, potvrđujući Einsteinova predviđanja o strukturi crnih rupa.

'Ono što ovdje gledamo je magnetizirana plazma u blizini horizonta događaja, koja nije statična, već izuzetno kompleksna', objašnjava Paul Tiede, astronom iz Centra za astrofiziku Harvard & Smithsonian. 'Naši dosadašnji modeli morat će se prilagoditi kako bismo ove promjene mogli razumjeti.'

Mlazovi energije i kozmičke posljedice

Promatranja su pokazala i snažne mlazove tvari koji se izbacuju iz M87. Ovi mlazovi imaju ključnu ulogu u širenju energije kroz svemir i stvaranju uvjeta za nastanak novih zvijezda. Znanstvenici ističu da oni predstavljaju jedinstven prirodni laboratorij za proučavanje gama-zraka i visokoenergetskih neutrina.

'Ovi rezultati izazivaju naše modele i podsjećaju nas koliko zapravo malo znamo o crnim rupama', rekao je Jongho Park s korejskog Sveučilišta Kyung Hee. 'One nam također istodobno daju dragocjene informacije o tome kako supermasivne crne rupe oblikuju evoluciju galaksija i svemira.'

Novi horizonti istraživanja

Preokret magnetskih polja u M87 otvara vrata mogućnosti postojanja fizike koja nadilazi trenutne teorijske okvire. Iako je sjena crne rupe ostala dosljedna onome što predviđa opća teorija relativnosti, dinamične promjene u plazmi i magnetskim poljima upućuju na procese koje tek trebamo razumjeti.

Kako ističe Mariafelicia De Laurentis sa Sveučilišta u Napulju, EHT se postupno razvija iz projekta koji pruža iznimne slike u pravi znanstveni opservatorij sposoban za praćenje i razumijevanje fizike crnih rupa, piše Gizmodo.