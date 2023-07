Znanstvenici otkrili rekordera: Ovo je najudaljenija supermasivna crna rupa ikad

Svemirski teleskop James Webb znanstvenicima je pružio mogućnost otkrivanja inače neulovljivih nebeskih objekata poput drevnih galaksija koje (teoretski) ne bi trebale postojati. U sklopu istraživanja Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS), istraživači su otkrili najudaljeniju aktivnu supermasivnu crnu rupu do sad.

Zahvaljujući slikama bliskog i srednjeg infracrvenog spektra snimljenih uz pomoć teleskopa James Webb, astronomi su uspjeli pronaći supermasivnu crnu rupu u galaksiji koju su nazvali CEERS 1019, utvrdili su da je ona nastala 570 godina nakon Velikog praska te da ima oko 9 milijuna solarnih masa.

Podaci su također pomogli otkriti da ova crna rupa usisava puno plina te izbacuje nove zvijezde. 'Spajanje galaksija moglo bi biti djelomično odgovorno za poticanje aktivnosti u ovoj crnoj rupi, što bi također moglo dovesti do povećane aktivnosti stvaranja zvijezda', objasnio je član tima CEERS Jeyhan Kartaltepe s Rochester Institute of Technology u New Yorku.