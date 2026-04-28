Znanstvenici IRB-a otkrili važnu stvar u prvim satima embrija: Pomoći će u istraživanju bolesti

Novo istraživanje znanstvenika Instituta Ruđer Bošković (IRB), objavljeno u časopisu "Nucleic Acids Research", otkriva kako stanice u najranijim satima razvoja embrija uklanjaju opasne proteinske prepreke s DNA, što je važno za buduća istraživanja niza bolesti.

Znanstvenici IRB-a su, koristeći ribe zebrice kao model, pokazali da protein ACRC pomaže čuvati DNA od oštećenja i djeluje poput molekularnih škara uklanjajući proteine koji se zaglave na DNA i mogu ometati razvoj stanica. Istraživanje pokazuje što se dogodi kada zakaže sustav koji takve prepreke mora ukloniti na vrijeme jer, iako u prvim satima života embrij kralješnjaka izvana može izgledati mirno, duboko u njegovim stanicama odvija se utrka s vremenom. DNA se mora neprestano kopirati, stanice se dijele velikom brzinom, a jedna proteinska prepreka na pogrešnom mjestu može pokrenuti lanac oštećenja koji zaustavlja razvoj. DNA je molekularna uputa za život, ali proteini je neprestano čitaju, kopiraju i popravljaju, stoji u priopćenju.

Štetni čvorovi DNA i proteina Ponekad se s njom kemijski spoje i ostanu gdje ne bi smjeli, stvarajući oštećenja nazvana čvorovi DNA i proteina (DNA-protein crosslinks). Takve prepreke ometaju čitanje i kopiranje DNA te mogu dovesti do pucanja DNA, smrti stanica i ozbiljnih pogrešaka u genetskim uputama, pojasnili su iz IRB-a. Istraživanje je pokazalo da protein ACRC ima ključnu ulogu proteaze koja uklanja te prepreke, a kada sustav ne radi, oštećenja se brzo nakupljaju i embriji zebrice ne prežive prvi dan razvoja. Zebrice, male slatkovodne ribice, važan su model jer se njihovi prozirni embriji razvijaju brzo i izvan tijela majke. Znanstvenici su CRISPR-Cas metodom stvorili liniju zebrica s oštećenim ACRC proteinom. Embriji bez tog sustava nisu preživjeli, no unošenjem normalne verzije proteina razvoj se nastavio i ribe su postale odrasle i plodne. "Naši rezultati pokazuju da je ovaj sustav osobito važan u najranijem razvoju, kada se stanice brzo dijele i DNA se stalno kopira. Kada ne radi, prepreke se nakupljaju i embrij ne može nastaviti razvoj,” objašnjava voditeljica projekta Marta Popović.