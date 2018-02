Znanstvenici i dalje neodlučni o štetnosti zračenja mobilnih uređaja

Iako najnovije studije zaključuju da nemamo razloga za brigu, vječita rasprava o štetnosti mobilnih uređaja daleko je od završetka

Utječu li smartfoni zračenjem na naše zdravlje? Raspravama, na našu žalost, još nema konca, no to ne znači da timovi prestaju s istraživanjem, izvještava The Verge. Najnovija studija provedena na Američkom nacionalnom institutu zdravstva u sklopu programa Nacionalne toksikologije objavila je da normalna radijacija iz smartfona nije štetna za ljude. Znanstvenici su, kako bi to dokazali, skupinu štakora ozračili 2G i 3G radiofrekvencijama, a rezultati dokazuju da im nije naštetila ni povećana doza radijacije. Ovo, doduše, ne dokazuje skoro ništa jer su rezultati ostalih istraživanja polučili niz prilično bizarnih rezultata.