Odlikaši su ovdje 'kod kuće': Među ljudima koji se natječu za vizionarsku titulu u kategoriji tehnologija imamo iznenađenja

Predstavljamo finaliste koji će se u sklopu tportalova projekta Vizionar godine boriti za tu titulu u kategoriji tehnologija

Godišnja nagrada tportala Vizionar godine bit će dodijeljena u pet kategorija – gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport, uz posebnu krovnu nagradu. Tehnologija je simbol za izvrsnost, uz već globalno poznate kompanije poput Infobipa i Rimac Automobila, te kategorija u kojoj su vizionari 'kod kuće'.

U sklopu projekta tportal ne bira samo one koji su imali najbolje poslovne rezultate, nego one čije djelovanje otvara nove perspektive i čini razliku.

Naših 100 suradnika, autora, komentatora i sugovornika nominiralo je po svom sudu najbolje u pet kategorija. U kategoriji tehnologija među onima koji su prikupili dovoljno nominacija za ulazak u top 5 našao se inicijalno Mate Rimac, globalno nesumnjivo najprepoznatljiviji hrvatski biznismen: 2022. njegova je godina, od homologacije Nevere i početka serijske proizvodnje, preko dobivanja goleme investicije, do početka izgradnje velikog proizvodnog kampusa. No, osnivač i direktor Rimac Automobila je zaželio biti izostavljen iz sličnih izbora, što nam je i službeno potvrđeno. No, zahvaljujući bogatoj sceni i velikom broju odličnih priča u Hrvatskoj, izbor top 5 bio je lak zadatak.

Pet vizionara iz kategorije tehnologija, među kojima će najboljega birati glavni žiri sastavljen od deset uspješnih ljudi iz domaćeg biznisa i društva (uz izuzetak nominiranih), su:

Zlatko Hrkać i Ivan Bešlić, osnivači Sofascorea. Sofascore je pokazao da sport nije samo igranje i navijanje te da može biti unosan posao. Imaju više od 20 milijuna korisnika diljem svijeta, a ove godine potpisali su ugovor s Lukom Modrićem i nizom globalnih medija, s kojima još brže planiraju proširiti svoje globalno korištenje baze.