CISEx postao – UNIT: Doznali smo detalje o planovima udruge i novoj eri za hrvatski IT

Proširili smo krug članstva na cjelokupnu IT zajednicu, uključujući obrazovne institucije. Organizirali smo niz edukacija i meetupova ne samo u Zagrebu, već i u Splitu, Osijeku te Varaždinu u suradnji s FOI-jem. Hrvatska nije samo Zagreb. Kad izađemo iz glavnog grada, bolje osjećamo puls cijele industrije. Ovakvi događaji pomažu nam prepoznati specifične izazove i prilike u različitim dijelovima zemlje. Otvorili smo i razgovore s kreatorima politika.

'Europa više nije neovisna, mora postati samostalna. Želimo prodavati hrvatsku pamet za puno veću profitnu maržu. Naše strateške odrednice - želimo otvoriti dijalog, razgovarati sa znanstvenim institucijama i školstvom, s kreatorima politika. Želimo pripremiti hrvatsku IT scenu za iduće desetljeće, te pritom širiti znanje pojedinaca i tvrtki. Želja i cilj nam je u IT-u dostići BDP kojim doprinosi i turizam. Već smo dostigli prahrambenu industriju i svaka godina je bolja za industriju i udrugu.'

UNIT Croatia službeno je predstavljen danas u Zagrebu. Osim dekana FER-a Vedrana Bilasa i brojnih predstavnika renomiranih hrvatskih IT tvrtki, događanju je prisustvovao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan što je, kako je Bešlić istaknuo, pokazatelj jedne od ključnih odrednica u smjeru udruge - dijalog s državom.

Do kraja godine želimo još aktivnije sudjelovati na događanjima koja povezuju sektor, želimo u dijalogu s državom sudjelovati u donošenju novih pravilnika i zakona. Želimo stvoriti vrhunsku zemlju za kvalitetan kadar koji će nastaviti graditi hrvatske IT tvrtke, za koje očekujemo da će u BDP-u dostići turizam jer već sada gospodarski sudjelujemo na razini prehrambene industrije.

Nova era udruge ima novi smjer i novo ime. Dosadašnji naziv bio je usko vezan imenom uz izvoznike softvera. S obzirom na to da smo sada ujedinili čitav sektor, naziv UNIT odlično reprezentira smjer i vrijednosti kojima ćemo se voditi.

Vezano za poslovne rezultate, imali smo rast prihoda i rast broja zaposlenih oko pet do deset posto, no tek ćemo za nekoliko tjedana vidjeti koja je razina profitabilnosti jer imamo određeni strah da je zbog znatnog povećanja troškova, rada i svih ostalih usluga pala profitabilnost cijelog sektora.

Imamo približno 300 tvrtki članica , gotovo cjelokupnu hrvatsku IT scenu, a odnedavno su nam članovi i obrazovne institucije, primjerice FOI. Iako je udruga osnovana primarno za izvoznike hrvatskog softvera, imamo sve više tvrtki koje rade unutar naših granica. Imamo i one koji rade pametna hardverska rješenja , tako da fokus više nije isključivo na softveru.

O domaćoj IT industriji

Koji su po vama danas ključni problemi hrvatske IT industrije, a koje biste svijetle točke izdvojili?

Hrvatska IT industrija postala je vrlo slična apartmanizaciji koju smo doživjeli na obali. Imamo jako puno malih tvrtki i tvrtki do petero zaposlenih. Te tvrtke gotovo uvijek prodaju svoje radne sate, naplate određenu maržu, ali one ne stvaraju značajnu dodatnu vrijednost koja može donijeti velik profit u državu.

Kao svijetle točke pohvalio bih 20-30 tvrtki koje su izrasle zahvaljujući vlastitom znanju, gotovo sto posto izvoze i u ovom trenutku rade s najjačim brendovima na svijetu. To je dokaz da se može, no istovremeno moramo pronaći model kako da pomognemo malim tvrtkama da se grupiraju, da naprave određeni kolektiv kako bi mogle ponuditi vrlo kompleksna i skupa rješenja.

Za velike natječaje i produkte na kojima se radi dug niz godina bitno je imati velike i stabilne tvrtke. Bitno je imati tvrtke koje i dalje mogu završiti taj projekt ako netko ode na bolovanje. Sada, u vrijeme stagnacije, u vrijeme značajnih izazova za europski kontinent, upravo će nam nedostajati takve velike tvrtke koje mogu izgurati vlastite projekte.