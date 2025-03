Zemlja ulazi u plastičnu eru - a ptice to nesvjesno bilježe

Mnoge vrste ptica, uključujući običnu lisku, počele su ugrađivati ambalažu za hranu i pića u svoja gnijezda. To je trojici biologa omogućilo da rekonstruiraju povijest desetaka gnijezda liski u Amsterdamu koristeći jednostavan trik – čitanjem roka trajanja proizvoda na plastičnoj ambalaži.

Međutim pojavila se neočekivana dilema jer liske inače ne koriste ista gnijezda iz godine u godinu. Kako navodi studija objavljena 25. veljače u časopisu The Scientific Naturalist, plastika je od ptičjih gnijezda stvorila vremenske kapsule, a možda čak i mijenja evoluciju određenih vrsta.

'Liske su močvarne ptice koje su u Nizozemskoj izvorno gradile gnijezda od biljnog materijala koji se brzo razgrađuje, što znači da svake godine prave novo. No kako plastika i drugi umjetni, trajniji materijali postaju dio njega, može se razviti novo ponašanje, a to je ponovna upotreba gnijezda iz prethodnih godina', navode istraživači. 'To može stvoriti višegodišnju povijest korištenja i nadogradnje gnijezda, što se može proučavati analizom plastičnih ostataka u slojevima.'

Plastični otpad otkriva desetljeća ptičje povijesti

Kako bi istražio ovu pojavu, Auke-Florian Hiemstra sa Sveučilišta u Leidenu prikupio je desetke napuštenih gnijezda liski. U svom laboratoriju razdvojio ih je u dvije kategorije – one građene prirodnim materijalima te onima koje su ptice pronašle na otpadu. Mnogo te plastične ambalaže imalo je jasno vidljive datume isteka proizvoda, omogućujući istraživačima da precizno odrede kronologiju slojeva gnijezda.

'Ova gnijezda možete listati kao stranice povijesne knjige, otkrivajući prošlost', izjavio je Hiemstra u priopćenju Naturalis Biodiversity Centera.

Jedno od najzanimljivijih gnijezda sadržavalo je čak 635 predmeta, od kojih su 32 ambalaže hrane s datumima starim nekoliko desetljeća. Gotovo polovica njih dolazila je iz McDonald'sa, a među otpacima su pronašli i omot čokoladice Mars s reklamom za Svjetsko nogometno prvenstvo 1994. u SAD-u.