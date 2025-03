Znanstvenici tvrde da odgajanje djece sprječava starenje mozga

U radu koji je objavio Proceedings of the National Academy of Sciences u SAD-u, znanstvenici su objasnili da su otkrili kako roditeljstvo igra 'zaštitnu ulogu' kada se radi o 'moždanim funkcijama povezanim sa starenjem u srednjoj i kasnoj životnoj dobi'. A kada je riječ o rađanju djece i održavanju mozga mladim, poruka je što više, djece to bolje.

'Kada roditelji imaju više djece, javlja se viša funkcionalna povezanost cijelog mozga, posebno u mrežama povezanim s kretanjem i osjetom', rekao je tim, sugerirajući 'kumulativni' učinak temeljen na veličini obitelji.