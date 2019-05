Zbog sigurnosnih propusta AMD bi mogao dostići Intel

Nakon višegodišnje dominacije tržištem procesora za stolna i prijenosna računala te web poslužitelje, čini se kako bi Intel uskoro mogao početi gubiti udjele u ključnim segmentima

Ti su propusti dovoljno ozbiljni da vlasnici računala s Intelovim procesorima odmah trebaju instalirati sigurnosne zakrpe, koje će na žalost usporiti njihov rad (u prosjeku i do 16 posto, kažu na web odredištu Phoronix ).

Iz Applea i Googlea su Intelovim korisnicima poručili da u potpunosti isključe hyper-threading na čipovima te tvrtke ako doista žele biti sigurni. To bi moglo dovesti do pada performansi od 40 do 50 posto, ovisno o aplikaciji.



No, što je s AMD-om? Pa, u toj tvrtci tvrde kako su njihovi čipovi imuni na napade koje spomenuti propusti omogućavaju zahvaljujući ugrađenoj hardverskoj zaštiti.



Hyper-threading se najviše koristi u radnim stanicama i web poslužiteljima, segmentima tržišta u kojima Intel drži veliki udio. Zbog sigurnosnih problema i posljedičnog pada razine izvedbe razlika između top Intelovih i AMD-ovih modela se značajno smanjila, kažu u Phoronixu.



U AMD-u se spremaju ponuditi novu liniju sedam-nanometarskih čipova za desktop računala. U Intelu se još uvijek drža 14-nanometarske arhitekture, piše Engadget.