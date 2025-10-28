Zabrinjavajući podaci: Više od milijun ljudi tjedno s ChatGPT-jem razgovara o samoubojstvu

Tvrtka tvrdi da su njezini modeli trenirani da prepoznaju znakove emocionalne krize i preusmjere korisnike na nacionalne telefonske linije za prevenciju samoubojstava. No u novom izvješću OpenAI priznaje da u 'rijetkim slučajevima sustav ne reagira na predviđeni način'.

Prema podacima koje je OpenAI objavio u utorak, oko 1,2 milijuna ljudi tjedno koristi ChatGPT kako bi izrazili suicidalne misli ili planove. Iako to čini tek 0,15 posto od ukupno 800 milijuna korisnika, riječ je o zapanjujuće velikom broju ljudi koji pokušavaju potražiti pomoć od umjetne inteligencije , a ne od stvarne osobe, prenosi Sky News.

'Sigurnosne mjere slabe u dugim razgovorima'

OpenAI je testirao više od tisuću razgovora vezanih uz samoozljeđivanje i samoubojstvo koristeći najnoviju verziju svog modela GPT-5, a u 91 posto slučajeva model je ponudio odgovarajuće informacije i uputio korisnike na pomoć. Međutim to također znači da tisuće korisnika tjedno mogu ostati bez pravilne intervencije ili čak primiti odgovore koji bi mogli pogoršati njihovo stanje.

Tvrtka je ranije upozorila da zaštitni mehanizmi mogu postupno oslabiti tijekom duljih razgovora. 'ChatGPT može u početku točno preusmjeriti korisnika na kriznu liniju, ali nakon mnogo razmjena poruka tijekom duljeg razdoblja model ponekad može ponuditi odgovor koji krši naša sigurnosna pravila', navodi OpenAI.

U objavi na blogu dodaju i da su 'mentalno zdravlje i emocionalna kriza univerzalno prisutni u svim društvima' te da je rastom baze korisnika neizbježno da dio razgovora uključuje i takve situacije.

Tragedija koja je potaknula tužbu protiv OpenAI-a

Otprije je poznat slučaj obitelji Raine iz SAD-a koja je podnijela tužbu protiv OpenAI-a, tvrdeći da je ChatGPT 'pomogao' njihovu 16-godišnjem sinu Adamu u planiranju samoubojstva.

Roditelji optužuju kompaniju da je alat 'aktivno poticao dječaka na istraživanje metoda samoubojstva' te mu čak ponudio da napiše oproštajnu poruku. Prema sudskim dokumentima, nekoliko sati prije smrti tinejdžer je učitao fotografiju plana samoubojstva i pitao ChatGPT 'hoće li uspjeti u naumu', na što je chatbot, navodno, ponudio 'poboljšanu verziju plana'.

Prošlog su tjedna Raineovi ažurirali tužbu, tvrdeći da je OpenAI olabavio zaštitne mehanizme nekoliko tjedana prije tragedije, u travnju ove godine. Tvrtka je u priopćenju izrazila sućut obitelji Raine i naglasila da je 'dobrobit maloljetnika prioritet'.

'Naše najdublje sućuti obitelji Raine zbog nezamislivog gubitka. Dobrobit mladih ljudi za nas je apsolutni prioritet – djeca i tinejdžeri zaslužuju snažnu zaštitu, osobito u trenucima emocionalne krize.'