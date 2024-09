Youtuberica i gejmerica Skyrim baka odlazi u 'mirovinu': 'Ne da mi se više'

Nakon devet godina putovanja po sjevernom Tamrielu u igri The Elder Scrolls i više od milijun pretplatnika na YouTubeu, Shirley Curry , poznata kao Skyrim Grandma, završila je sa snimanjem videoigara.

Ova 88-godišnjakinja najavila je odlazak u mirovinu u 13-minutnom videu pod nazivom 'No More Gaming Videos', objašnjavajući da nije baš zadovoljna svojom odlukom, ali da je tako najbolje. 'Stara sam, umorna i ne da mi se više puno raditi', rekla je Curry.

Nastavila je: 'Radim to samo iz zabave, a više mi nije zabavno. Umorna sam od toga i nasmrt mi je dosadno. Tako da sada donosim odluku, potpuno, konačno. Neću više snimati videoigre.'

Curry ističe da je tijekom godina prikupila čitavu 'biblioteku' videozapisa igranja, potičući svoje uzrujane fanove da se vrate i ponovno ih pogledaju ako žele svoju dozu Skyrim bake.

No to neće biti zadnji put da vidimo Curry. Možda je završila s igrama, ali kaže da će 'nastaviti raditi vlogove s vremena na vrijeme', kao i da će se povremeno javljati da bi podijelila knjige koje je čitala ili poglavlja iz one koju namjerava napisati, piše PC Gamer.

Zasad se čini da će Skyrim baka svoje novostečeno slobodno vrijeme posvetiti nekim sekundarnim projektima. 'Počet ću izrađivati ​​poplun koji već jako dugo želim napraviti. Davno sam sve osmislila', rekla je.

Možda dok to čini, Bethesda može ispuniti njezin zahtjev i 'požuriti' s The Elder Scrollsom 6. Curry je još 2022. rekla: 'Neka požure s novim Skyrimom, želim ga igrati prije nego što umrem.' Naime Bethesda planira u nadolazeći The Elder Scrolls 6 uključiti legendarnu Skyrim baku kao NPC (non-player character).