Volite videoigre, a niste čuli za itch.io? Evo što propuštate

Držanje koraka s dućanima PC igara kao što su Steam, GOG i Epic u zadnje vrijeme prilično je težak podvig. No ako ste ljubitelj indie igara, na svoj popis redovitih mjesta koja posjećujete vrijedi dodati i izvrstan itch.io. Evo nekoliko razloga za to.

Po čemu se itch.io razlikuje od Steama?

Ne samo da vam za igranje igara nije potreban pokretač, već mnoge od njih ne morate ni downloadati jer se mogu igrati izravno u pregledniku - a svejedno je radi li se o jednostavnim arkadama ili složenim vizualnim naslovima.

To znači da itch.io ima puno labaviji pristup pregledu za učitane igre, to jest - uopće ga nema. Ako ste programer, možete napraviti koju god igru želite (pod uvjetom da je legalna u vašoj zemlji) i učitati je kako bi odmah bila dostupna za igranje. Kao igrač, to znači da izbor naslova može biti prilično divlji.

Te igre također nisu ograničene samo na Windows, Apple i Linux; možete pronaći naslove za Android koje možete sideloadati, one koji rade na Playdateu ili čak nove igre za stare sustave kao što su Commodore 64, Amiga i NES (za njih će vam možda trebati emulator).

Koje su najbolje značajke dućana itch.io?

Za mnoge gejmere itch.io može biti sjajan povratak na internet ranih 2000-ih, kada je Flash bio u uzletu. Stranica ima stotine tisuća naslova, od kojih mnogi ne zahtijevaju preuzimanje, što znači da u kratkom vremenu možete isprobati zbilja ogroman broj njih.

Zahvaljujući ugrađenim filtrima za pretragu, pronalaženje igara po svom ukusu jako je jednostavno. Ne samo da možete pretraživati ​​po stavkama poput sustava i broja igrača, već vam itch.io omogućuje i filtriranje prema značajkama pristupačnosti i prosječnom trajanju sesije.

Značajke pristupačnosti uključuju opcije poput toga je li igra prihvatljiva za daltoniste ili ima titlove, a prosječna duljina bit će božji dar za igrače koji nemaju dovoljno vremena (ili imaju puno vremena). Činjenica da itch.io ne zahtijeva DRM ili pokretač također znači da je odličan za igrače koji koriste starija računala ili ona s nedovoljno snage.

Koji je najbolji način za korištenje stranice itch.io?

Ako redovito posjećujete itch.io, ono što morate učiniti je provjeriti velike dobrotvorne rasprodaje objavljene na naslovnici. To su obično veliki paketi koje možete zgrabiti po niskoj cijeni, a često uključuju nezavisne igre koje su popularne na cijelom internetu, ne samo na toj stranici, što se odnosi na naslove kao što su A Short Hike, Celeste i Far From Noise. Ne samo da možete doći do mnogih od njih jeftinije nego na Steamu, već će vaš novac otići u dobre ruke.

Za streamere (i one ambiciozne) itch.io je izvrstan za pronalaženje čudnih, jeftinih i besplatnih igara. Općenito gledano, radi se o prilično opuštenoj stranici, tako da ne postoji 'pogrešan' način njenog korištenja, zaključuje Makeuseof.