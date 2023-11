Nova runda otkaza u Amazonu, sada su na redu igre

U sklopu restrukturiranja ta će tvrtka zatvoriti Game Growth i Crown Channel.

Fokus će biti prebačen na nadolazeća izdanja kao što su Throne and Liberty i Blue Protocol, kao i na buduće inicijative kao što su igre Tomb Raider i The Lord of the Rings.

Glavni izvršni direktor Amazona Andy Jassy od prošle godine nastoji smanjiti troškove, kako bi se tvrtka kojoj je na čelu bolje nosila s visokim kamatama i inflacijom.

Rezultat je bio najveći val otkaza u Amazonovoj povijesti, tijekom kojeg je od prošle jeseni otpušteno 27 tisuća ljudi. Tvrtka je također zamrznula korporativno zapošljavanje, a Jassy je rezao troškove u odjelima diljem tvrtke.

Taj je pristup, čini se, bio učinkovit. Prihodi tvrtke su u trećem tromjesečju porasli za 13 posto, na 143,1 milijardu dolara, dok se neto dobit više nego utrostručila, na 9,9 milijardi dolara, piše CNBC.