Xboxov digitalni događaj Game Fest igračima donio preko 70 demo verzija nadolazećih igara

Microsoft je u sklopu Summer Game Festa predstavio hrpu videoigara koje ćemo s vremenom moći zaigrati na Xboxu One

Tražite neku novu igru? Isprobajte preko 70 demo verzija nadolazećih videoigara za popularni Xbox One. Microsoft je u sklopu digitalnog događaja Sumer Game Fest igračima diljem svijeta ponudio više od 70 demo verzija još nedostupnih igara za Xbox One koje je moguće isprobavati sve do 27. srpnja, prenosi The Verge.

Demo verzije igara uključuju restaurirani Destroy All Humans! (igru u kojoj stajete na čelo vanzemaljske invazije na Zemlju), kao i SkateBird, simulaciju sketanja u kojoj vodite slatku malu ptičicu.