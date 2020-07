Spotify od sad podržava video podcast

U početku će ponuditi tek nekolicinu emisija koje će uglavnom biti dostupne bez plaćanja, a i morat ćete se strpjeti dok vam ne omoguće postavljanje vlastitog podcasta

Video podcast bit će automatski pokrenut kad netko pritisne tipku za pokretanje. Ako tijekom gledanja izađete iz aplikacije (kako bi, recimo, pogledali što je novo na Facebooku) podcast ćete moći nastaviti slušati bez prekidanja.



U prvoj rundi bit će dostupni ovi video podcastovi: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits, H3, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay i The Rooster Teeth.



Spotify je u svibnju ove godine sklopio ekskluzivni ugovor s Joeom Roganom, jednim od najpopularnijih podcastera na svijetu koji je dosad objavljivao video izdanja svojih emisija na YouTubeu. Video podcastove također su testirali Zane Hijazi i Heath Hussar, zvijezde YouTubea.



Iako je Spotify uspio preoteti YouTubeu najveću zvijezdu podcastinga, ne čini se vjerojatnim kako će podcasteri jednu platformu zamijeniti drugom već će prije koristiti obje istovremeno, piše Verge.