Xbox Live ne radi, Microsoftova podrška moli za strpljenje

Xbox Live - Microsoftova usluga za online gejming koja pruža mogućnost igranja milijunima korisnika Xboxa 360 i Xboxa One od jučer je u problemima. Tijekom kasnog popodneva ove srijede Live se doslovno isključio velikom broju korisnika platforme, a prema insajderima - Microsoft navodno ima problema sa samom funkcionalnošću Xboxa Live, od same prijave do regulacije profila i pretrage.