Word, Excel i PowerPoint od sada su besplatni. Međutim, postoji kvaka

Do sada ste morali platiti pretplatu na Microsoft 365 ili kupiti Office 2024 ako ste htjeli koristiti ga izravno na računalu. Ta tvrtka sad nudi Office Online besplatno, ali morate ga koristiti unutar web preglednika i ostati povezani s internetom kako biste to učinili.

Kako biste besplatno koristili osnovna izdanja Excela, PowerPointa i Worda, trebate preuzeti i instalirati Microsoft 365 na računalo s operativnim sustavom Windows.

Nakon što dovršite postupak instalacije, pokrenite bilo koju od tri gore navedene aplikacije. Kada od vas zatraži prijavu, kliknite Skip for now u donjem lijevom kutu.

Pojavit će se dijaloški okvir Welcome to free Word, Excel, and Power Point, gdje možete odabrati Continue for free. U sljedećem prozoru kliknite Save to OneDrive. I to je to.

Ali, nije to sve...

Nekoliko je stvari na koje trebate obratiti pozornost. Kako biste mogli pohraniti to što radite na OneDrive, morat ćete stalno biti povezani s internetom. Također, kapacitet besplatnog OneDrivea je ograničen na pet gigabajta.

U besplatnom izdanju neće biti dostupan niz naprednih značajki, uključujući prored, tablice, stupce i više za Word. Besplatni Excel izostavlja uvjetno oblikovanje, zaokretne tablice, boje i više, dok besplatni PowerPoint izbacuje sličice, SmartArt, grafikone, pozadinu oblikovanja i još puno toga.

U aplikacijama će biti postavljen i trajni banner kojim vas poziva na korištenje usluga uz plaćenja, što uključuje i prikaz kratkog videa svakih nekoliko sati.

Besplatno izdanje dostupno je samo za Windows, ne i za uređaje koje pokreće operativni sustav macOS. To sve skupa znači kako ćete te aplikacije moći koristiti samo za najjednostavnije zadatke i uz oglase, piše Make Use Of.