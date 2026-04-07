ZAŠTITNI POJAS

Kina pokušava pošumiti ogromnu pustinju. Izgleda da joj to polazi za rukom

Damir Rukavina

07.04.2026 u 09:13

Kina, Taklamakan Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Le Yu, Tsinghua University
Bionic
Reading

Kineski projekt ozelenjivanja započeo je još 1978. godine s primarnim ciljem zaustavljanja širenja pustinje stvaranjem zaštitnog pojasa vegetacije

Znanstvenici su je opisivali kao 'biološku prazninu' ili 'hipersuho okruženje', a lokalno stanovništvo naziva je 'More smrti'. No nakon više od pet desetljeća ekološkog inženjeringa rubovi pustinje Taklamakan na sjeverozapadu Kine postupno se pretvaraju u šumska područja koja apsorbiraju stakleničke plinove.

Novo istraživanje, koje je vodio King-Fai Li sa Sveučilišta Kalifornije u Riversideu, potvrdilo je da su kineski napori u ozelenjivanju dijelova ove goleme, oko 25 milijuna godina stare pustinje bili učinkoviti. Li i njegovi suradnici koristili su dugogodišnje podatke prikupljene putem NASA-inih satelita, uključujući Orbiting Carbon Observatory i senzore MODIS kako bi pratili koncentracije ugljikova dioksida i širenje vegetacije.

Kako ističe Li, nova vegetacija ne nalikuje tropskim šumama poput Amazone ili one u Kongu, već se često radi o grmlju sličnom mediteranskim ili kalifornijskim ekosustavima. Ipak, ključna je činjenica da ta vegetacija kontinuirano apsorbira CO₂, što se može precizno izmjeriti iz svemira.

vezane vijesti

Kineski projekt ozelenjivanja započeo je još 1978. godine s primarnim ciljem zaustavljanja širenja pustinje stvaranjem zaštitnog pojasa vegetacije. Taj pojas koristi prirodne izvore vode, poput otapanja snijega s planina Kunlun, kako bi se održao u sušnim uvjetima, a dodatni ciljevi uključivali su poboljšanje poljoprivrede i stabilizaciju društvenih prilika u regiji.

Projekt se kasnije proširio na sadnju uz autocestu kroz pustinju Tarim, kao dio šire inicijative Three-North Shelterbelt Program, a ona bi trebala trajati do 2050. godine. Cilj je povećati šumski pokrov na sjeveru Kine i doprinijeti globalnim klimatskim inicijativama.

Analiza podataka pokazala je da tijekom vlažnijeg razdoblja od srpnja do rujna vegetacija u regiji redovito smanjuje koncentraciju CO₂ za oko tri dijela na milijun (ppm) u odnosu na sušnu sezonu. Kada bi cijela pustinja bila prekrivena šumom, mogla bi apsorbirati oko 60 milijuna tona ugljika godišnje, što je značajno, ali i dalje mali dio globalnih emisija koje dosežu oko 40 milijardi tona godišnje.

Osim smanjenja CO₂, projekt je donio dodatne koristi: smanjena je erozija tla, ublažene su pješčane oluje i zaštićena su lokalna poljoprivredna područja. Istraživači smatraju da bi Taklamakan mogao poslužiti kao model za klimatske projekte u drugim ekstremno sušnim regijama.

Za razliku od nekih drugih inicijativa, poput Great Green Walla u Africi, koja je naišla na brojne prepreke, kineski projekt pokazuje koliko su dugoročno planiranje i stabilna podrška ključni za uspjeh, piše Gizmodo. Zaključno, istraživanje sugerira da čak i najnegostoljubivija područja na Zemlji nisu izgubljena. Uz odgovarajuće strategije i strpljenje, moguće je obnoviti ekosustave i istovremeno doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZA PROMETHEUS

KRAĐA LOZINKI

UGRAĐENI ALAT

najpopularnije

Još vijesti