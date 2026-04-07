Kina pokušava pošumiti ogromnu pustinju. Izgleda da joj to polazi za rukom

Znanstvenici su je opisivali kao 'biološku prazninu' ili 'hipersuho okruženje', a lokalno stanovništvo naziva je 'More smrti'. No nakon više od pet desetljeća ekološkog inženjeringa rubovi pustinje Taklamakan na sjeverozapadu Kine postupno se pretvaraju u šumska područja koja apsorbiraju stakleničke plinove.

Novo istraživanje, koje je vodio King-Fai Li sa Sveučilišta Kalifornije u Riversideu, potvrdilo je da su kineski napori u ozelenjivanju dijelova ove goleme, oko 25 milijuna godina stare pustinje bili učinkoviti. Li i njegovi suradnici koristili su dugogodišnje podatke prikupljene putem NASA-inih satelita, uključujući Orbiting Carbon Observatory i senzore MODIS kako bi pratili koncentracije ugljikova dioksida i širenje vegetacije.

Kako ističe Li, nova vegetacija ne nalikuje tropskim šumama poput Amazone ili one u Kongu, već se često radi o grmlju sličnom mediteranskim ili kalifornijskim ekosustavima. Ipak, ključna je činjenica da ta vegetacija kontinuirano apsorbira CO₂, što se može precizno izmjeriti iz svemira.