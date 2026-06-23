WhatsApp dobija novog šefa, evo što to znači za korisnike

Najčešće korištena i najmanje unosna Metina aplikacija dobija novo vodstvo, Kunala Shaha, osnivača i direktora CRED-a, indijskog tehnološkog startupa koji nagrađuje korisnike ako plaćaju račune na vrijeme
Dugogodišnji čelnik WhatsAppa u Meti, Will Cathcart, objavio je da se nakon sedam godina povlači s mjesta direktora. Cathcart pritom ne napušta Metu već, kako navodi izvršni direktor Mark Zuckerberg, preuzima 'novu ulogu unutar kompanije i radi na razvoju potpuno novih proizvoda'.
'WhatsApp je danas u najboljoj poziciji ikad i činilo mi se da je ovo pravi trenutak za ovaj korak', napisao je Cathcart na društvenoj mreži X. Istaknuo je da je tijekom njegova mandata enkripcija na obje strane proširena na više od tri milijarde korisnika diljem svijeta, uključujući grupne razgovore, povezane uređaje i druge nove funkcionalnosti.
Novi direktor dolazi iz indijskog fintech sektora
Na čelo WhatsAppa dolazi Kunal Shah, osnivač i izvršni direktor indijskog startupa CRED. CRED je osnovan 2018. godine i nudi usluge povezane s plaćanjima, kreditiranjem, osiguranjem, upravljanjem imovinom i lifestyle pogodnostima. Tvrtka navodi da ima oko 17 milijuna aktivnih korisnika mjesečno te obrađuje više od 40 posto svih plaćanja računa kreditnih kartica u Indiji.
Zuckerberg je istaknuo da je Shah izgradio jednu od najvažnijih tehnoloških kompanija u Indiji te da u WhatsApp donosi poduzetnički pristup i globalnu perspektivu.
Meta traži nove izvore prihoda
Promjena vodstva dolazi u trenutku kada Meta intenzivno ulaže u umjetnu inteligenciju. Tvrtka je povećala procjenu kapitalnih ulaganja za 2026. godinu na između 125 i 145 milijardi dolara, u odnosu na prethodno planiranih 115 do 135 milijardi dolara.
Istodobno, kompanija pokušava smanjiti ovisnost o prihodima od digitalnog oglašavanja. Tijekom ove godine Meta je počela uvoditi pretplatničke modele u svoje aplikacije, uključujući Facebook, Instagram i WhatsApp. Jedan od novih proizvoda je WhatsApp Plus, pretplata koja stoji 2,99 dolara mjesečno i donosi dodatne mogućnosti poput prilagođenih tema i ikona aplikacije, posebnih naljepnica, ekskluzivnih melodija zvona, većeg broja prikvačenih razgovora i dodatnih opcija za organizaciju popisa razgovora.
Meta ulaže 900 milijuna dolara u CRED
Promjena na čelu WhatsAppa popraćena je i velikom investicijom. CRED je objavio da u novoj investicijskoj rundi Serije H prikuplja oko 900 milijuna dolara, a glavni ulagač je upravo Meta.
Dogovor procjenjuje vrijednost CRED-a na više od četiri milijarde dolara te Meti daje manjinski vlasnički udio u indijskoj tvrtki. CRED je pritom naglasio da Meta u sklopu investicije neće imati pristup podacima korisnika.
Indija postaje sve važnija za budućnost WhatsAppa
Iz europske perspektive, imenovanje Kunala Shaha dodatno potvrđuje rastući značaj Indije za globalnu tehnološku industriju. Indija je već najveće tržište WhatsAppa po broju korisnika, a posljednjih godina postala je i jedno od ključnih središta razvoja digitalnih financijskih usluga.
Za Metu je ovo stoga više od obične kadrovske promjene. Dolazak čelnika iz fintech sektora i veliko ulaganje u CRED sugeriraju da bi sljedeća faza razvoja WhatsAppa mogla biti snažnije usmjerena prema pretplatama, poslovnim uslugama i novim načinima monetizacije aplikacije koja danas povezuje više od tri milijarde ljudi.
Što to znači za nas?
Kao što smo već naglasili, Meta traži nove načine monetizacije svoje najteže 'naplative' aplikacije. Dovođenjem novog voditelja dolaze i nove ideje. WhatsApp bi, tim rečeno, mogao dobiti dodatne opcije za preplatu i plaćanje, uz potencijalno uvođenje raznih metoda koje bi korisnike s vremenom potaknule da prijeđu na pretplatničku verziju popularne platforme.