WhatsApp dobija novog šefa, evo što to znači za korisnike

Dugogodišnji čelnik WhatsAppa u Meti, Will Cathcart, objavio je da se nakon sedam godina povlači s mjesta direktora. Cathcart pritom ne napušta Metu već, kako navodi izvršni direktor Mark Zuckerberg, preuzima 'novu ulogu unutar kompanije i radi na razvoju potpuno novih proizvoda'.

'WhatsApp je danas u najboljoj poziciji ikad i činilo mi se da je ovo pravi trenutak za ovaj korak', napisao je Cathcart na društvenoj mreži X. Istaknuo je da je tijekom njegova mandata enkripcija na obje strane proširena na više od tri milijarde korisnika diljem svijeta, uključujući grupne razgovore, povezane uređaje i druge nove funkcionalnosti.

Novi direktor dolazi iz indijskog fintech sektora

Na čelo WhatsAppa dolazi Kunal Shah, osnivač i izvršni direktor indijskog startupa CRED. CRED je osnovan 2018. godine i nudi usluge povezane s plaćanjima, kreditiranjem, osiguranjem, upravljanjem imovinom i lifestyle pogodnostima. Tvrtka navodi da ima oko 17 milijuna aktivnih korisnika mjesečno te obrađuje više od 40 posto svih plaćanja računa kreditnih kartica u Indiji.

Zuckerberg je istaknuo da je Shah izgradio jednu od najvažnijih tehnoloških kompanija u Indiji te da u WhatsApp donosi poduzetnički pristup i globalnu perspektivu.