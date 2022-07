Vrijeme je za novi posao? Evo najzanimljivijih IT oglasa

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled novih oglasa u IT industriji

Posjeduješ minimalno 3 godine radnog iskustva u ulozi poslovnog analitičara ili voditelja projekata softverskih rješenja? Excel imaš u ‘malom prstu’? Organizirana si i pedantna osoba? Say no more! M SAN Grupa te poziva da im se pridružiš na radnom mjestu: Poslovni analitičar u sektoru Razvoj poslovnih sustava (m/ž). Javi im se do 27. srpnja i postani dio projekta koji digitalizira naše društvo, radeći na zanimljivim projektima koji nude priliku za kontinuiran rast.

Aktivis, moderna kompanija posvećena kreiranju originalnih softverskih rješenja, traži pojačanje na poziciji: Poslovni analitičar (m/ž). Prednost pri zapošljavanju imaju kandidatkinje i kandidati koji su upoznati sa zakonskim propisima vezanim uz poslovne procese I imaju iskustvo s bazama podataka i BPMN alatima. Zauzvrat nude razvijanje tvoje karijere u smjeru koji ti najviše odgovara, iskusne mentore, fleksibilnost u radu i radno okruženje koje će njegovati tvoj profesionalni rast I razvoj. Na oglas se možeš prijaviti do 27. srpnja.

Global Offshore Engineering od 2014. godine posluje na internacionalnom tržištu u sektoru nafte i plina i trenutno zapošljava 45 djelatnika. Tu brojku sada žele povećati i zapošljavaju IT Sistem Administratora (m/ž). Potrebno je posjedovati minimalno 2 godine prethodnog radnog iskustva na sličnim poslovima, a opis posla uključuje implementaciju, administraciju i podršku za osnovne Microsoft proizvode, Active Directory održavanje, podršku za bežične mreže i rad na Helpdesk sustavu. Misliš da je to posao za tebe? Javi im se do 16. srpnja!

Erste banku drukčijom čine njezini zaposlenici, njihov pristup poslu, inovativnost i briga za klijente. U to se možeš i sam/a uvjeriti ako im se pridružiš na radnom mjestu: Projektant – programer IT aplikacija (m/ž). Uz osobnog mentora i buddyja naučit ćeš sve tajne posla, razvijat ćeš se u društveno odgovornom okruženju koje nudi ravnotežu privatnog i poslovnog života, a očekuju te i redoviti sistematski pregledi, božićnica, uskrsnica i regres te poticajna korporativna kultura. Što čekaš? Svoj životopis im pošalji do 12. srpnja.

Heloo je hrvatska tvrtka koja brine o korisnicima vodećih europskih i svjetskih tvrtki, kao i inovativnih mladih tvrtki iz različitih industrija - od mode, gaminga do putovanja. Zapošljavaju gotovo osam stotina govornika stranih jezika u cijeloj regiji, a kao Digital Designer (m/ž) i član Marketing tima, s njima ćeš raditi na kreativnim rješenjima u svim digitalnim oblicima! Očekuju te i kompetitivna plaća, mogućnost da fleksibilno kombiniraš rad iz ured s onim od kuće i niz kompanijskih benefita – popusta u najdražoj trgovini zdrave hrane, zdravstvenih pregleda i slično. Na tebi je samo da im se javiš do 28. srpnja.