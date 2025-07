Tražite posao u IT sektoru? Ove tvrtke zapošljavaju

Maurer Electronics Split zapošljava Android Developera (m/ž) . Na ovoj poziciji bit ćeš uključen u cjelokupni životni ciklus razvoja softvera, od dizajna i implementacije do testiranja, ispravljanja bugova i integracije. Radi se u agilnom razvojnom procesu, a naglasak je na timskom radu i tehnološkoj izvrsnosti. Prijave se primaju do 28. srpnja.

Axians Hrvatska traži Junior Developera za AI rješenja (m/ž) . Ova pozicija je idealna za one koji žele učiti o radu s AI agentima, prompt inženjeringu i RAG arhitekturi. Zaposlenicima su dostupni dodatni dani godišnjeg odmora, mogućnost korištenja Multisport kartice, popusti na dodatne zdravstvene preglede, potpore za rođenje djeteta, darovi za djecu, pogodnosti za korisnike PBZ banke te svježe voće svaki tjedan u uredima. Prijave su otvorene do 18. srpnja.

Tvrtka Eco Mobile, specijalizirana za razvoj, proizvodnju i implementaciju naprednih ICT rješenja, traži PHP developera (m/ž) za rad na razvoju cloud aplikacije. Glavni izazovi uključuju obradu velikih količina podataka i optimizaciju procesa za rad pod opterećenjem. Radno vrijeme je od 8 do 16 sati i ne očekuje se dodatni angažman. U ovoj tvrtki nema ping-ponga ili stolnog nogometa jer, kako sami kažu, taj budžet radije ulažu u plaće zaposlenika koja je u rasponu od 1900 eur do 2200 eur. Prijavi se najkasnije do 18. srpnja.

Tvrtka Hikma nudi poziciju IT Desktop Support Analysta (m/ž/d). Na ovoj poziciji pružat ćeš tehničku podršku korisnicima, rješavati probleme s hardverom, softverom, mrežom i pristupom sustavima. Hikma nudi godišnji sistematski pregled, policu osiguranja od nezgoda, mjesečne naknade za prehranu i prijevoz kao i besplatna pića, voće i parking. Prijave se zaprimaju do 29. srpnja.

Abysalto zapošljava Mid/Senior Java Developer (m/f). Odgovornosti uključuju dizajniranje, razvijanje i održavanje skalabilne web i mobilne aplikacije koristeći Java tehnologije. Poslodavac ti nudi kontinuirani profesionalni razvoj kroz edukacije i konferencije, hibridni model rada, kvalitetnu opremu i popuste kod partnerskih tvrtki. Prijave su otvorene do 30. srpnja.



