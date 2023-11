'Vrijeme check-ina možemo skratiti na pola minute'

Na primjeru A'mare hotela u Zadru demonstrirane su prednosti implementacije cloud rješenja. Korištenjem Rentlio Pro softvera, trajanje administrativnog dijela check-in procesa smanjeno je na pola minute, omogućavajući recepciji više vremena za posvetu gostima. Mišulić je također predstavio novosti u Rentlio cloud tehnologiji, uključujući modal detaljnih izvještaja i statistike te Rentlio Pay, uslugu za automatsku naplatu rezervacija u hotelima.

Paul Jeszenszky, marketinški stručnjak s više od 20 godina iskustva i rada u globalnim tvrtkama poput Airbnb-a, Googlea i eBay-a, također je bio govornik na konferenciji. Jeszenszky je naglasio važnost 'word of mouth' u privlačenju novih korisnika te istaknuo da je osobna preporuka neusporediva s bilo kakvim popustima ili nagradnim kreditima.

Panel rasprava na temu 'The Future of Smart Hospitality - AI Leading the Way' uključivo je stručnjake iz područja umjetne inteligencije, a zaključci su naglasili važnost AI-a u otkrivanju problema u poslovanju, umjesto samo povećanja prihoda ili privlačenja novih gostiju.

Konferenciju su zatvorila dva keynote predavanja. Erlendur Steinn Gudnason, CEO Sweeplyja, predstavio je rješenje za upravljanje smještajnim jedinicama, dok je Ana Šuper Matana, leadership coach, govorila o razlici između menadžmenta i lidershipa, naglašavajući važnost vođenja ljudi i provedbe vizije kompanije.