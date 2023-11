Četiri jednostavna načina kako ukloniti suvišne aplikacije s Androida

Pokazat ćemo vam četiri načina kako ukloniti aplikacije s uređaja s operativnim sustavom Android.

Deinstaliranje aplikacije iz postavki (Settings)

Možete deinstalirati gotovo sve aplikacije sa svog telefona u aplikaciji Settings.

Kako biste to učinili, otvorite Settings pa kucnite Apps i zatim See all apps. Potražite aplikaciju koju želite ukloniti.

Kad je nađete, kucnite je i zatim kucnite Uninstall pa OK. Ponovite postupak za bilo koju aplikaciju koju želite ukloniti.

Deinstaliranje aplikacije iz trgovine Play

Postoje dva načina za deinstaliranje aplikacija iz trgovine Play.

1) Otvorite Play, a zatim potražite aplikaciju koju želite ukloniti. Kucnite je i potom kucnite Uninstall.

2) Otvorite Play, kucnite svoju profilnu sliku, i potom Manage apps & device te karticu Manage.

Pojavit će se popis aplikacija instaliranih na vašem telefonu, koje možete sortirati prema nedavno ažuriranim, nazivu, najčešće korištenim, najmanje korištenim ili veličini.

Kucnite potvrdni okvir pokraj aplikacije koju želite ukloniti. Pri vrhu desno pojavit će se sličica kante za smeće. Kucnite je kako biste deinstalirali aplikaciju.