Vrijedi ih isprobati: Znate li za ove manje poznate trikove u WhatsAppu?

Donosimo tri manje poznata trika za WhatsApp koji će vam sigurno biti od koristi

Ako koristite WhatsApp, garantirano imate nekoliko opcija koje koristite svakog dana, no ponekad dobro dođe prokopati po manje poznatim funkcijama i pronaći nekoliko novih. Ovo su manje poznate značajke WhatsAppa koje će svakodnevno iskustvo korištenja učiniti još boljim.

Smanjite potrošnju prometa u WhatsApp pozivima

WhatsAppova opcija pozivanja vrlo je koristan alat koji ne troši puno podataka. Ako baš niste na 'ti' s megabajtima, uvijek možete ograničiti potrošnju odlaskom u Settings>Storage >Data i izborom opcije za štednju, odnosno 'Use less data for calls', čime ćete smanjiti potrošnju podataka tijekom poziva.