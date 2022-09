NASA-ina interaktivna mapa Sunčevog sustava dobila je dugo iščekivanu nadogradnju

Velik dodatak za Eyes on the Solar System trebao bi među ostalim, olakšati i uljepšati iskustvo unutar NASA-inog virtualnog putovanja među planetima

NASA je izbacila veliku nadogradnju za alat za vizualizaciju 'Eyes on the Solar System'.

'Eyes on the Solar System možete iskoristiti kako bi pratili putovanja letjelica i zvjezdanih tijela sve od 1949. do 2049.' kažu iz agencije. Sustavu možete pristupiti ovdje.