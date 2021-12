[VIDEO] Treće poglavlje Fortnitea stiže u utorak, evo što je Epic pripremio

Jedna od najunosnijih i najpopularnijih igara za više igrača na svijetu zgotovila je s drugim i hrabro zakoračila u treće poglavlje, donijevši niz dobrodošlih noviteta

Što se novih likova tiče, treće poglavlje u prvoj sezoni dovodi Spider-Mana, kao i Dwaynea 'The Rock' Johnsona u ulozi The Foundationa te Marcusa i Cait iz Gears of Wara.

Treće poglavlje Fortnitea vrata otvara 7. prosinca.